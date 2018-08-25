Мир катиться к войне, пока мы пытаемся оправдать российских маньяков, – Муждабаев

Я представляю себе картину 30-х годов прошлого века, когда какие-нибудь западные политики, журналисты тоже рассказывали своим обществам про «неоднозначность» гитлеровской Германии.

Про то, что, несмотря на ошибки их фюрера, надо иметь с ним (с ними) дело, надо учитывать его (их) интересы, выслушивать их «иное мнение» в рамках диалога и демократических процедур. Мы все знаем, к чему это привело, но продолжаем почти всем миром маршировать по граблям толерантности к тоталитарным сообществам – я даже не говорю режимам. Обо всем этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

.

Проще говоря, учитывать такие мнения в жанре дискуссии – это все равно, что пытаться понять и учесть интересы Чикатило, чьи интересы состоят только в том, чтобы безнаказанно душить, насиловать, убивать других. Пока такое возможно – мир не выйдет из той мертвой петли, в которой оказался сейчас из-за России.

А выйдет из нее только тогда, когда все, или большинство, начнет называть вещи своими именами.

Айдер Муждабаев, YouTube