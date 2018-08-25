123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Сотрудника ФСБ из Крыма задержали в Волгоградской области с грузом наркотиков в машине

«РБК»
25 августа 2018

Официального подтверждения о задержание на данный момент нет. Неизвестно и лицо которое перевозило наркотики. О задержанном известно только, что он сотрудник ФСБ из оккупированного Крыма.

В Волгограде на посту ДПС задержали сотрудника ФСБ из Крыма, который перевозил на машине восемь или даже десятью килограммов наркотиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой «Интерфакс» и его свои источники.

Агентство не уточняет, сотрудником какого ведомства является задержанный, но указывает, что он проходит службу в Крыму.

Исчезновение России. Опасность для мира в лице криминала из российских спецслужб

«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ – от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», – сообщил источник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет.

«РБК»

Tags: Волгоград, крым, наркоторговля, полиция, Россия, фсб

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены