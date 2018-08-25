США проявляют интерес к добыче украинского газа

Об этом говорит советник президента США по вопросам национальной безопасности Болтон. Он не исключает интереса американских компаний к разведке и добычи «голубого топлива» в Украине.

Для американских и других иностранных энергетических компаний может быть интересна добыча природного газа в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает «Укринформ».

«Также есть ресурсы, которые производятся здесь, в Украине, которая добывает природный газ в объемах, насколько я понимаю, достаточных примерно для удовлетворения собственных бытовых потребностей Украины в природном газе. Возможно, американские компании, другие иностранные энергетические компании увидят привлекательность в разведке и добыче газа в Украине», – сказал Болтон.

По его словам, он провел «очень интересное обсуждение» с премьер-министром Владимиром Гройсманом по вопросам энергоресурсов и роли Украины в этой сфере.

Болтон также отметил, что «это вопрос политики правительства Украины – искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России».

Ранее глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать «голубое топливо», однако после ряда отказов в спецразрешениях эти планы под угрозой.

«Укринформ»