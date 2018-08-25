В Москве оппозиционному политику Навальному сломали мизинец при задержании полицией

При задержание полицией в Москве Навльному сломали мизинец. Из полицейского участка его забрала карета «скорой помощи». В тоже время под стражей политик останется до суда.

В Москве оппозиционного политика Алексея Навального из отделения полиции, куда после задержания он был доставлен, забрала карета «скорой помощи». Об этом 25 августа сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали», – говорится в сообщении.

Я ещё раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть? — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 25, 2018

Она добавила, что Навального задерживали «пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка в рамках протокола от 31 января 2018 года».

«То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда», – добавила Ярмыш.

Заседание суда по делу Навального предварительно назначено на понедельник, 27 августа.

«Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда», – сообщила Ярмыш.

Также она добавила, что защитника Навального «вроде собрались пустить, но сейчас его держит в дежурной части сотрудник центра Э Бандура (не является сотрудником ОВД Даниловское), говорит, что нужна «специальная доверенность», хотя у защитника есть нотариальная доверенность.

«Защитник будет писать жалобу… Бандуру мы все хорошо знаем, а я еще и лично – он тот самый человек, который придумал сажать сотрудников ФБК за твиты», – добавила пресс-секретарь Навального.

«Украинско-Российское обозрение»