Россия нагло и масштабно вмешивается в украинский избирательный процесс, – Порошенко

Президент Украины Порошенко опасается срыва прозападных реформ в Украине из-за наглого, циничного и масштабного вмешательства России в украинский выборный процесс.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что процесс прозападных реформ в Украине под угрозой из-за «российского вмешательства» в предстоящие президентские и парламентские выборы. Об этом Глава государства сказал в интервью «Financial Times», опубликованном в День независимости, 24 августа.

Лидер Украины заявил, что затянувшийся конфликт на Донбассе, «с Россией и сепаратистами, которых Москва поддерживает», стал большой проверкой народного единства страны. Порошенко заверил, что, несмотря на все старания России, Украина становится более сильной и проевропейской.

По окончании пятого года президентства к своим заслугам украинский лидер относит то, что он «поставил Украину на путь европейской и трансатлантической интеграции, дал отпор давлению со стороны России» и начал проводить реформы в образовании, здравоохранении, пенсионном законодательстве и многих других сферах, говорится в материале.

Однако, по мнению Порошенко, все эти реформы в опасности.

«Процесс реформ не необратим, вот поэтому они в опасности. Почему? Из-за России. Россия пошла на многое, в условиях гибридной войны, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния», – утверждает 52-летний президент, который, как ожидается, будет переизбираться в марте 2019 года, указано в статье.

Как пишет газета, Порошенко хочет показать соотечественникам, что он самый надежный гарант украинской независимости и стабильности.

Президент уверен, что масштабы «российского вмешательства» в избирательный процесс в Украине уже огромны – кибервойна, использование соцсетей и телевидения, поддержка определенных политических сил.

Как напоминает издание, если в прошлом голосовании действующий президент одержал победу, набрав почти 55% голосов, то теперь среди порядка 10 потенциальных кандидатов предвыборной гонки явных фаворитов пока не наблюдается.

«С помощью различных техник популистские, безответственные силы могут заполучить победу или по крайней мере часть голосов. Но я горд тем, что во все времена выбор украинского народа был ответственным. Я абсолютно уверен, что на этот раз всё будет так же, и Путин не сможет манипулировать голосами украинских избирателей», – цитирует «Financial Times» Петра Порошенко.

«Мы едины и сильны как никогда раньше. И знаете почему? Из-за Путина… Я горжусь своей страной, потому что, несмотря на все старания Путина, у нас по-прежнему более 70 процентов населения поддерживают интеграцию с Евросоюзом и более 54 процентов – трансатлантическую интеграцию», – подытожил украинский лидер.

Напомним, вчера Порошенко произвел в генералы два десятка человек.

«Financial Times»