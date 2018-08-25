Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины

Бывший «прокурор» аннексированного Россией Крыма, депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская просит Конституционный Суд Украины оценить конституционость некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.

Прокремлевская «экс-прокурор» оккупированного Крыма, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская подала в Конституционный Суд Украины жалобу с просьбой оценить конституционость некоторых положений Уголовного процессуального кодекса. Об сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что Поклонская подала конституционную жалобу 21 августа в качестве гражданки РФ, однако КС не может принять меры, так как любой гражданин согласно Конституции имеет право на подачу индивидуальной конституционной жалобы.

Она просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК.

В статье 309 (определяет решения следственного-судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования) Поклонская просит проверить конституционность того, что «жалобы на другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

В статье 399 (определяет оставление апелляционной жалобы без движения, ее возвращение или отказ открытии производства) Поклонская просит оценить конституционность того, что «судья-докладчик отказывает в открытии производства только, если апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, или судебное решение обжаловано исключительно по основаниям, из которых оно не может быть обжаловано в соответствии с положениями статьи 394 Кодекса».

Сообщается, что на данный момент решение Конституционного суда по жалобе зависит исключительно от суда.

«Українські Новини»