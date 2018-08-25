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Новости

Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины

«Українські Новини»
25 августа 2018

Бывший «прокурор» аннексированного Россией Крыма, депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская просит Конституционный Суд Украины оценить конституционость некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.

Прокремлевская «экс-прокурор» оккупированного Крыма, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская подала в Конституционный Суд Украины жалобу с просьбой оценить конституционость некоторых положений Уголовного процессуального кодекса. Об сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что Поклонская подала конституционную жалобу 21 августа в качестве гражданки РФ, однако КС не может принять меры, так как любой гражданин согласно Конституции имеет право на подачу индивидуальной конституционной жалобы.

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Она просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК.

В статье 309 (определяет решения следственного-судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования) Поклонская просит проверить конституционность того, что «жалобы на другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

В статье 399 (определяет оставление апелляционной жалобы без движения, ее возвращение или отказ открытии производства) Поклонская просит оценить конституционность того, что «судья-докладчик отказывает в открытии производства только, если апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, или судебное решение обжаловано исключительно по основаниям, из которых оно не может быть обжаловано в соответствии с положениями статьи 394 Кодекса».

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Сообщается, что на данный момент решение Конституционного суда по жалобе зависит исключительно от суда.

«Українські Новини»

Tags: Поклонская, Россия, Украина

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