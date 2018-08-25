Фигуранты «дела Веджие Кашка» остануться под стражей до 14 сентября в оккупированном Крыму

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, так называемый «Верховный суд Крыма» оставил крымскотатарских активистов проходящих по сфабрикованному делу.

Фигурантов дела «Веджие Кашка», несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, оставили под стражей в СИЗО оккупированного Симферополя до 14 сентября. Об этом сообщает «Громадське радио».

Так называемый «Верховный суд Крыма» рассмотрел апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей для участников дела «Веджие Кашка». 15 июля им продлили срок содержания под стражей до 15 сентября. Подсудимых сегодня не доставили в «суд», и они были вынуждены участвовать в судебном заседании по конференц-связи из СИЗО города Симферополя.

В судебном заседании не принимал участия один из подсудимых, Асан Чапух, он написал отказ от участия, поскольку его артериальное давление на момент проведения заседания составило 190/110.

Адвокаты, осуществляющие защиту фигурантов дела, ходатайствовали об отложении судебного заседания на другой день. Среди причин, по которым защитники просили отложить судебное заседание было то, что конференц-связь работает ужасно и подсудимые ничего не слышат и не понимают то, что говорит «судья».

После отказа в удовлетворении всех ходатайств, адвокат Эдем Семедляев заявил отвод «судьи» Козырева. «Судья» отказал в отводе себя. После заявленных ходатайств перешел к рассмотрению жалобы по существу.

Защитники указывали на то, что все подсудимые имеют устойчивые социальные связи, а также все подсудимые имеют тяжелые заболевания, и дальнейшее содержание их в СИЗО, где им не предоставляется надлежащая медицинская помощь, может угрожать их здоровью и жизни. В связи с этим, защитники просили изменить подсудимым меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

«Судья» Козырев решил изменить решение так называемого киевского районного суда и сократил им срок содержания под стражей на один день – до 14 сентября.

«Громадське радио»