В Бельгии задержана партия кокаина с логотипом «Единая Россия» на упаковках

Факт наличия логотипа российской правящей партии «Единая Россия» на упаковках кокаина, никак не комментируется местными масс-медиа. В тоже время это вызвало особый интерес на постсоветском пространстве.

В порту бельгийского города Гент задержана рекордная партия кокаина. Наркотик был расфасован в брикеты, при этом часть упаковок – с логотипом партии «Единая Россия». Фотографии и видео публикуют местные масс-медиа, об этом, в частности, сообщаетбельгийское издание «HLN».

Груз, общим весом 2 тонны, прибыл из Бразилии. Полиция оценивает его рыночную стоимость в 56 млн евро, что соответствует €100 млн для конечного потребителя «на улице», пишет бельгийское издание «VRT».

О том, почему на брикетах оказалось изображение «Единой России», не сообщается, и сам этот факт остался незамечен бельгийскими СМИ. Однако именно этот факт комментируют в русскоязычном и украинском сегменте соцсетей.

«По так называемому «кокаиновому делу» арестованы шесть человек – три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке»​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине», – пишут пользователи в соцсетях комментируя задержание партии кокаина, напоминая об аргентинском кокаине арестованном в начале этого года.

Кокаин с логотипом "Единой России" В Бельгии полиция конфисковала рекордную партию кокаина из Бразилии. Причем некоторые упаковки были помечены логотипом "Единой России". Полиция этот факт никак не комментирует. Вообще наркокартели часто заимствуют логотипы разных брендов, футбольных клубов, государственные флаги. Опубліковано DW на русском Субота, 25 серпня 2018 р.

«… и так же нашли портрет Путина. Давайте шлюшкасми, опускайтесь на её большее дно: расскажите о визитках депутатов или, например о их загранпаспортах, которые там нашли. Днищесми – как и все евромедиашалавы отрабатывающие заказы, основанные на вбросах», – пишут российские тролли, активно участвующие в обсуждения в ответ.

«HLN»