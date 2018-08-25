В России обвинили «Правый сектор» в подготовке покушений на российских должностных лиц

По версии российского следственного органа, «покушения» – это «ответ» на за незаконное осуждение в России Александра Костенко. Следком России собирается объявить «подозреваемых» в международный розыск.

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел против участников «Правого сектора» из-за «подготовки убийства 50 российских должностных лиц». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По версии следствия, участники организации «из мести за законное осуждение Александра Костенко», объявили «смертный приговор» должностным лицам российских органов власти.

Заявление, как считает СК РФ, является указанием убить россиян, участвовавших в деле Костенко.

«В ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в заявлении Следственного комитета.

Напомним, в мае 2015 года оккупационный суд Крыма приговорил Александра Костенко к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за нанесения телесных повреждений сотруднику «Беркута» во время «Евромайдана». В августе 2018 года Костенко вышел на свободу и вернулся в Украину.

СК РФ