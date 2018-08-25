ЕС необходимы реформы и стратегия в отношении РФ и Китая,– Меркель

Германия настаивает на усиление позиций ЕС в мире, так как считает это выгодным прежде всего своим национальным интересам. По мнению канцлера Меркель, для этого необходимо реформировать ЕС и выработать четкую стратегию в отношении Китая и России.

Евросоюузу необходимы реформы и создание стратегии в отношении Китая и России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Грузия Online».

«Евросоюзу нужны реформы, с точки зрения Германии, я могу сказать, что сильный Евросоюз в интересах Германии и наоборот – Германии будет хорошо, пока Евросоюз функционально будет сильным», – заявила она.

По словам немецкого лидера, ЕС в течение прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами, а найти общеевропейский консенсус относительно некоторых проблем становится все сложнее.

«ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами, например, обустройством внутреннего рынка, другими приоритетами, в том числе политикой оборонного исследования. У нас нет единой стратегии относительно Китая и России, поэтому найти общеевропейский язык становится все сложнее. Евросоюз должен работать именно с этой точки зрения», – добавила глава германского правительства.

Когда Меркель попросили прокомментировать заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости улучшения отношений с Москвой, она сказала, что ЕС важны добрые отношения с соседом – Россией, но у Грузии вместе с Украиной есть европейская перспектива.

«Грузия Online»