С понедельника вступят в силу новые санкции США против России

Это один из самых жестких пакетов санкций против России принятый в США, фактически он запрещает любую деятельность с Россией, кроме оказания гуманитарной помощи.

В Федеральном регистре США в пятницу опубликован документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа, пишет «Интерфакс-Украина».

Этот пакет санкций включает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Новый санкционный пакет предусматривает прекращение содействия России, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства. Документ предусматривает прекращение финансирования сделок по продаже России оружия.

В рамках нового санкционного пакета США прекращают кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США: отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США, включая Экспортно-импортный банк США.

Ограничительные меры предполагают прекращение продажи в Россию в рамках Закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров Списка вооружений США.

В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов санкции не касаются выдачи лицензий в поддержку правительственного сотрудничества по космосу и коммерческих космических запусков, но будут рассматриваться в каждом конкретном случае и в соответствии с политикой экспортного лицензирования для России.

Напомним, сегодня советник президента США по вопросам государственной безопасности Джон Болтон находится в Украине с государственным визитом, он провел ряд встреч с украинским руководством и заверил Украину, что США поддерживает нашу страну в борьбе с российской агрессией.

«Интерфакс-Украина»