Путин, Меркель и успех ожидающий Украину

Шок который испытываешь от Украины попадая в нее из России не с чем не сравним. Это как очнутся от дикого кошмара и увидеть мир. Тем более, что Россия опять играет в свои игры…

Встреча Путина и Меркель, 27-летие Независимости Украины и сравнение России и Украины. Все это и многое другое – в новых видеоблогах корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Президент РФ предлагает миру забыть о российских притуплениях в Украине и для каждого подготовлена компенсация. Кому-то подарок в качестве личного присутствия на свадьбе, кому-то газовая труба.

«Украина – лучше всех, Украину ждет успех».

Первый раз я эти слова услышал от маленькой девочки – дочки украинского пограничника из Луганска. Ее отец работал в посольстве Украины в Москве. Эта семья уже не смогла вернуться к себе домой. Но эти простые слова для меня стали аксиомой.

27-й годовщине Независимости Украины посвящается это видео.

«…значит я пересек поребрик». Попасть в страну-агрессор из Украины в последние годы стало сложно. Оккупация Крыма и части Донбасса не прошла бесследно. Для всех. Страдают, не толко граждане Украины, на общих основаниях в очередях также «чалятся» обладатели паспортов с двуглавым орлом.

В Украине заговорили о прекращении ж/д сообщения, и если это произойдет, то страны будут связывать только автомобильные дороги.

Этот блог о жизни в нейтральной зоне, где не действуют законы ни Украины, ни России. Это история о часах ожидания между пунктами пропуска на российско-украинской границе.

Здесь почти как ОРДЛО – это моя ассоциация: время от времени российские военные с автоматами, нет инфраструктуры и перспектив.

Хотя здесь все же лучше. Не посадят на подвал ,и обочина не заминирована.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»