Госдеп США обнародовал детали новых антироссийских санкций

Речь идет о первом пакете новых антироссийских санкций вводимых за химические атаки в Британии с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

Госдепартамент США опубликовал детали первого пакета санкций против России из-за использования нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» в британском городе Солсбери. Санкции вступят в силу 27 августа после официальной публикации на сайте Федерального реестра и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления, сообщает телеканал «Настоящее Время».

Согласно документу, ограничительные меры предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также отказ от финансовой помощи, выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.

Кроме того, санкции предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг.

При этом Госдепартамент «в интересах национальной безопасности» не будет ограничивать сотрудничество в космической сфере.

Новый пакет санкций США в отношении России будет введен в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает Кремль причастным к этому делу.

Второй пакет планируется ввести через несколько месяцев, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов компании «Аэрофлот» в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

«Настоящее Время»