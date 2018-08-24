Видимое дно российской экономики. Опасность призывов к затягиванию поясов

Нас уверяли, что у России достаточный запас прочности, но теперь начинаются совсем другие разговоры. Санкции, экономический кризис и растущее недовольство в обществе подталкивают нашу власть на путь пустых обещаний, но нельзя бесконечно призывать подтягивать пояса – они, в конце концов, могут и лопнуть.

Наша национальная валюта продолжает падать и подбирается к психологически важной отметке в 70 рублей за один доллар США. И это пока не предел. Ведь причиной для такого стремительного обвала (еще недавно за $1 давали на десятку меньше) стала лишь угроза введения новых американских санкций. Первый пакет вступает в силу с 23 августа, пишет на страницах «Росбалта» политолог Иван Преображенский.

А ведь через три месяца начнет действовать, если Москва не выполнит требования Вашингтона, и второй пакет, куда более объемный и серьезный. Как тогда поведет себя российская экономика – выдержит ли рубль новое давление?

Пока ясности нет. Очевидно лишь, что власти, наконец, признали ситуацию достаточно серьезной. В течение последних недель, пока рубль постепенно полз вниз, разнообразные чиновники и аналитики уверяли, что у России достаточный запас прочности.

Одно, мол, дело Турция или Аргентина – у них объективные сложности, неверная экономическая и финансовая политика властей. А у нас никаких ошибок, остатки резервных фондов и достаточно дорогая нефть, чья продажа сейчас в разы более рентабельна, чем 20 лет назад, когда страны накрывал предыдущий кризис «развивающихся рынков», закончившийся дефолтом, то есть отказом России платить по своим долгам.

Но теперь начинаются совсем другие разговоры. В частности, Центробанк с 23 августа до конца сентября перестает покупать валюту для Минфина. Как говорится в официальном сообщении финансового регулятора, это сделано, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей», а также «снизить волатильность финансовых рынков». То есть, говоря нормальным языком, ради поддержания курса рубля, который без этой поддержки, судя по всему, продолжит падать.

Сходные причины могли вызвать и заявление президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который сообщил, что в ближайшее время глава государства может высказаться по проблеме повышения пенсионного возраста. Дело в том, что в двадцатых числах августа пошли слухи о том, что Владимир Путин не просто выскажется на тему так называемого «совершенствования пенсионного законодательства», но и поддержит тех, кто выступает за более мягкий вариант реформы.

Соцопросы по-прежнему демонстрируют негативное отношение большинства россиян к предложениям власти. Никакие рациональные аргументы не работают. Ну, а обещания поднять пенсию аж на 1000 рублей выглядят, по меньшей мере, смешно, особенно на фоне обваливающейся национальной валюты. Нынешний пенсионер уже не тот, что старый, советский. Он достаточно хорошо понимает, что небольшая в целом прибавка за эти пару недель уже была «съедена».

Рубль падает, значит, цены будут расти – несмотря на все разговоры о импортозамещении, Россия по-прежнему не обеспечивает себя ни продовольствием, ни ширпотребом. Население явственно готовится к новому кризису: средний чек россиян стал самым скромным с 2016 года, и готовность тратить деньги только снижается.

Тут любой положительный сигнал лишним не будет. Например, согласие власти уступить по вопросу о пенсионной реформе. Призывать подтягивать пояса нельзя бесконечно – пояс, в конце концов, может и лопнуть.

При этом ни для кого не секрет рост протестных настроений и недовольство населения уровнем жизни даже не своим, а правящего класса. За время падения рубля международные резервы России сократились на $5,4 млрд. В то же время, приблизительно такую же сумму на счетах, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, «реквалифицировал», а попросту говоря, заморозил в рамках соблюдения американских санкций всего один швейцарский банк Credit Suisse. И это явно не были деньги российских пенсионеров.

При этом идти дальше заявлений, то есть подавлять недовольство деньгами, российские власти сейчас уже не могут. Денег для этого совершенно недостаточно, а из-за новых санкций они будут таять еще быстрее. Остается раздавать ничем не обеспеченные социальные обязательства, то есть обыкновенные пустые обещания. Чем, по мере ужесточения американских санкций, совпавших по времени с новым экономическим кризисом, российским властям, судя по всему, и придется заняться.

Иван Преображенский, «Росбалт»