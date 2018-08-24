Российский поэт Орлуша поздравил Украину с Днем Независимости стихотворным адресом

Российский поэт Орлуша признался в своем поздравительном адресе в честь 27-летием Независимости, что мечтает жить в Украине. Его поздравления были тепло восприняты украинцами.

Известный российский поэт Андрей Орлов, более известен как Орлуша, поздравил Украину и ее граждан с Днем Независимости. На своей странице в Facebook Орлуша опубликовал авторское стихотворение, признавшись в нем в любви к Украине. Поэт также рассказал, что изучает украинский язык и хочет отметить 28-й день рождения Украины в вышиванке.

Примечательно, что свое произведение Орлуша подписал как «поздравление из-за поребрика». Далее публикуем полный текст стиха без правок и на языке оригинала:

Посчитает кто-то немыслимой

Фразу, что говорю я ныне:

Я завидую независимым,

Я мечтаю жить в Украине.

Украинец скажет: «Куда ты!

Твой имперский мозг стоеросов!»

Но я правда хочу, ребята,

В Киев, в Вилково или в Косов.

Хоть зависимость от империй

Трудно выбить, она – из детства,

Но от путиных и от берий

Я сбегу в страну по соседству.

Да, язык мне дала Россия,

Рифмой верен русскому слову,

Але всеж-таки є надія,

Я помалу вивчаю мову.

Помогают пластинки старые

Лингафонному обучению:

«Семеричка», Гнатюк, Ротару.

Что, советские? Тем не менее!

Чем еще вышибать отцово

Из головушки русско-царское?

Напишу стишок про Сенцова…

Посмотрю ATR татарское…

Вспомню аиста над Карпатами…

Мост, что тисской водою точится…

И внезапно мне, вот тогда-то мне

Независимым быть захочется.

Чтоб (прошу дослушать внимательно)

Не зависеть ни от кого,

И ругать Порошенко матерно,

Но – по праву, как своего.

Чтоб, надев вышиванку летнюю,

Без шипенья: «предатель» в спину

Отмечать двацативосьмилетие

Независимой Украины.

От наследника странногенного

Святослава и Чингис-хана –

Поздравленье: ты – офигенная!

С днем рожденья тебя, кохана!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ-ЗА ПОРЕБРИКАПосчитает кто-то немыслимойФразу, что говорю я ныне:Я завидую независимым,Я мечтаю жить… Опубліковано Андреєм Орловим П'ятниця, 24 серпня 2018 р.

Украинцы быстро откликнулись на поздравления Орлуши, поблагодарив его за трогательный стих. «Спасибо от души!» «Это великолепно!» «Мне показалось очень искренним», «Спасибо, Орлуша! С праздником вас», «Любим и ждем», – пишут они.

«Украинско-Российское обозрение»