Тест Муждабаева на пророссийскость

Все чаще я слышу из уст «украинских» (уже можно кавычить) политиков и ЛОМов это слово из трех букв – «мир». Эти три буквы стали для меня самым четким маркером пророссийскости, после которого можно уже ничего не слушать.

Знаете, как говорят, что после «но» все неправда, – это именно такой случай. Проверяйте всех политиков, идущих на выборы, ЛОМов, капающих вам на мозги, этим простейшим тестом. Русские, Путин не хотят мира. Они даже американцев посылают с любыми попытками ввода на Донбасс миротворцев – и уж точно «кинут» любого украинского деятеля, который пойдет с ними на «прямые переговоры». Обо всем этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

.

Сама эта идея – от начала до конца ложь. Украинцев просто разводят за российские деньги. Чтобы купить политиков, а потом убить нашу страну. Именно так и будет, если мы купимся. Но я уверен, что нет. Люди, которых я сегодня повстречал на параде в Киеве, не дадут. И все, для кого «Украина» не просто слово.

С Днем независимости всех, кто смотрит мой видеоблог! Давайте помогать друг другу бороться с гибридной русской агрессией, говорить правду, не давать никакими красивыми словами обмануть себя и других.

Айдер Муждабаев, YouTube