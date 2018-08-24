Соцсети высмеяли представленный концерном «Калашников» концеп-кар «убийца Tesla»

Новый российский концепт-кар вызвал шквал издевок в соцсетях. Вспомнили даже про «замену тормозных колодок автомобилей новыми iPhone».

Представленный российским концерном «Калашников» новый концепт электромобиля вызвал бурное обсуждение с социальных сетях. В самом концерне считают свою поделку «конкурентом Tesla». И от одного взгляда на эту машину Илона Маска должно «бросать в дрожь», но пользователи соцсетей шутят про «Безумного Макса» и «Рыцаря дорог».

Пользователи соцсетей бросились активно обсуждать с сарказмом и издевкой новое творение российской оборонки. Ничего кроме сарказма новый концепт-кар не вызывает.

Одни из распространенных комментариев – «что это вообще такое?». Трудно не согласится с авторами этих комментариев при взгляде на концепт-кар.

Некоторые пользователи поинтересовались у Илона Маска, как ему такое детище автомобилестроения от российских оружейников.

Я думала, что это просто шутки, но только что по телевизору сказали "Наш ответ тесла. Как тебе такое, Илон Маск?" — Наденька (@Mello_Lord) August 23, 2018

Другие пользователи саркастически заметили, что Илон Маск должен «бросаться в дрожь» о такого «революционного» концепта.

> Электромобиль концерна «Калашников», концепт которого показали на форуме «Армия-2018», сможет конкурировать с электромобилем Tesla, заявила глава пресс-службы предприятия. как тебе такой К И Б Е Р Ж И Г У Л Ь Илон Маск?! pic.twitter.com/qAFpGpoE7z — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) August 23, 2018

Досталось от пользователей и российским производителям, столь обильно снабжающих публику «новинками» в эпоху импортозамещения.

Своя Тесла на базе ИЖ-каблук.

Свой айфон на базе китайского калькулятора 2007 года.

Своя демократия на базе советского обкома.

И так у них всё. — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) August 23, 2018

Вспомнили и «Безумного Макса», намекая на киноаналогию, подчеркивая «отчаяние»:

К следующей серии Безумного Макса — готовы! Это будет серия «Безумный Макс: дорога отчаяния» https://t.co/VZAgo6GiGt — Tania Felgengauer (@t_felg) August 23, 2018

Впрочем одним лишь «Безумным Максом» дело не обошлось, есть и намек на «Бегущий по лезвию бритвы»

Бегущий по России 2049 pic.twitter.com/XSTuTZPNJz — шило в стенку (@michaelnacke) August 23, 2018

И даже на «Рыцаря Дороги»:

Иж «Комби»: Рыцарь дорог pic.twitter.com/0vY7f9qTFV — Андрей Загудаев (@citizenzaggy) August 23, 2018

Похоже, все таки, в этой битве у Tesla нет шансов. Все дело в том, что Tesla не производит автоматов.

Тесла не делает автоматов. Вот в чём проблема. RT @kommersant: «Калашников» создаст конкурента электрокару Teslahttps://t.co/FF4dIgT0zv — Лиза (@LizzySobinova) August 23, 2018

«В России вообще все куда лучше с автомобилестроением, чем вы могли бы подумать. Например, сибирский блогер вполне успешно занимается тем, что заменяет тормозные колодки машин айфонами. И это еще не самая дикая прокачка тачки, на которую он способен.», – пишет российский ресурс «MediaLeaks.Ru», присоединяясь к пользователям соцсетей.

Накануне, концерн «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1, созданный на базе Иж-21 252 «Комби». Как сообщило корпоративное издание, электромобиль продолжают тестировать.

Директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова заявила РБК: «Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему».

Номинальная мощность электрокара – 220 кВт, пиковая – 500 кВт, запас хода на одной зарядке – 350 километров.

Из собственных разработок «Калашникова» в CV-1 используется система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А (в перспективе 3000А) и система балансировки элементов, а также общий бортовой вычислитель, который контролирует состояние двигателя, инвертора и батареи.

Компания представила электрокар на форуме «Армия-2018».

Кроме этого на выставке все тем же концерном «Калашников» был представлен новый российские военный робот «Игорек». По своему внешнему виду он очень похож на скафандр «Amplified Mobility Platform» из фильма «Аватар».

«Игорек (тот, который комплекс) пока не ходит и не разговаривает, а только стоит и молчит, поскольку он еще макет. Но, надо признать, что даже сейчас, будучи макетом, Игорек реализует доступные ему функции чрезвычайно успешно: стоит прямо, оправдывая название прямоходящего, а молчит – очень солидно и внушительно, почти так же, как его живой прототип – в те редкие моменты, когда тот не произносит очередную речь о дружбе с Россией», – отмечает достоинств нового робота журналист и публицист Сергей Ильченко.

Впрочем, надо отметить, что образ получился скорее собирательный, чем «Amplified Mobility Platform» созданы компанией Mitsubishi, по сюжету «Аватара», – для различных работ и ведения боевых действий в экстремальных условиях других планет, в том числе и на Пандоре. Порой он навивает мысли про знакомые с детства образы «Избушки на курьях ножках», чем не преминули воспользоваться любители мастерить фотожабы.

«Не ходил бы Игорек во солдаты, в горячу точку попадешь – не вернешься…», – снабжают пользователи комментариями фотожабу «Игорька».

Не ходил бы Игорек во солдаты,В горячу точку попадешь — не вернешься… Опубліковано Oleg Ivanovich Shro Четвер, 23 серпня 2018 р.

Остается пожелать концерну «Калашников» дальнейших творческих успехов, приносящих столько радости людям от их созерцания и будящих в них творческие порывы в области острословия и ретуши фотографий.

«Украинско-Российское обозрение»