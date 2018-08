Соцсети высмеяли представленный концерном «Калашников» концеп-кар «убийца Tesla»

Новый российский концепт-кар вызвал шквал издевок в соцсетях. Вспомнили даже про «замену тормозных колодок автомобилей новыми iPhone».

Представленный российским концерном «Калашников» новый концепт электромобиля вызвал бурное обсуждение с социальных сетях. В самом концерне считают свою поделку «конкурентом Tesla». И от одного взгляда на эту машину Илона Маска должно «бросать в дрожь», но пользователи соцсетей шутят про «Безумного Макса» и «Рыцаря дорог».

Пользователи соцсетей бросились активно обсуждать с сарказмом и издевкой новое творение российской оборонки. Ничего кроме сарказма новый концепт-кар не вызывает.

Одни из распространенных комментариев – «что это вообще такое?». Трудно не согласится с авторами этих комментариев при взгляде на концепт-кар.

What do you say? @elonmusk pic.twitter.com/nIVi80tqas

— Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) August 23, 2018