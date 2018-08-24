Украина отмечает День Независимости

Праздничные мероприятия начались с межконфессионального молебена за Украину в в Соборе Святой Софии. В 10.00 начался парад на Майдане Незалежности и ул. Крещатик при участии Президента Петра Порошенко. В Киеве подготовлена большая программа праздничных мероприятий.

24 августа 2018 года Украина празднует 27-летие Независимости. В стране проходят праздничные торжества и мероприятия приуроченные ко Дню Независимости. Об этом пишет «Левый Берег».

Утром в Соборе Святой Софии и других храмах Киева прошел межконфессиональный молебен за Украину. После этого Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам поэту Тарасу Шевченко и историку Михаилу Грушевскому, а также чествование памяти героев Небесной сотни на Аллее Героев Небесной сотни. В 10:00 на Майдане Незалежности и ул. Крещатик при участии Президента Петра Порошенко начался парад войск «Марш новой армии».

З двадцять сьомою річницею Незалежності України! Зі сторіччям відродження української державності! Слава українському війську! Слава Збройним Силам України! Слава українському народу! Україні – слава! Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 24 серпня 2018 р.

В военном параде примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники.

На параде впервые прозвучит как часть официальной церемонии воинское приветствие «Слава Украине – Героям слава», после чего соответствующие изменения в уставы Вооруженных сил о замене официального военного приветствия «Здравия желаем» запланировано принять на уровне Верховной Рады в сентябре.

В пятницу в Киеве также состоится «забег в вышиванках» на Русановской набережной, парусная регата – на 6-м причале речного вокзала, фестиваль уличной еды на ул. Мазепы, ярмарка на Контрактовой площади и праздник искусств на Андреевском спуске.Праздничные мероприятия также будут проходить в парках культуры и отдыха «Победа», Парке партизанской славы, «Гидропарк», Центральном парке культуры и отдыха.

В 20:00 на НСК «Олимпийский» состоится платный концерт группы «Океан Эльзы».

До 26 августа на Михайловской площади будет проходить выставка современных образцов вооружения, военной техники и других материально-технических средств, а до 24 сентября на Майдане Незалежности – выставка «100 лет борьбы за независимость».

Напомним, на военном параде в Киеве ожидается советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, после чего он проведет встречи с властями: Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром обороны Степаном Полтораком.

Лидеры стран мира шлют в адрес Президента Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С большой радостью шлю Вашему Превосходительству свои самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями мирной судьбы и счастья народу Украины в следующем году», – говорится в поздравительном письме Королевы Британии Елизаветы II.

Главу государства и украинский народ с праздником поздравили Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Также направил поздравление с национальным праздником Король Испании Фелипе VI и пожелал мира и процветания украинскому народу.

Президент Кореи Мун Дже-Ин в поздравлении отметил, что «в течение лет наши страны строили тесные отношения дружбы и сотрудничества по широкому кругу вопросов».

Поздравления с Днем Независимости поступили и от Великого Герцога Люксембурга Анри и Императора Японии Акихито, Наследного Принца, Вице-премьер-министра, Министра обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда.

Великий Герцог Люксембурга Анри выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания украинскому народу.

Поздравления поступили также от Президента Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, Председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудеса, Президента Республики Ирак Фуада Масума, Президента Республики Бенин Патриса Талона, Президента Габонской Республики Али Бонго Ондимба, лидеров других стран.

Главы государств желают дружественному народу Украины процветания и благополучия, а также выражают твердую приверженность укреплению дружественных связей и сотрудничества с Украиной в пользу взаимного развития и благосостояния.

Напомнив, что накануне президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануил Макрон поздравили Украину с Днем Независимости.

«Левый Берег»