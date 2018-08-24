Прилепина признали террористом в Боснии и Герцеговине

Сторонника российской оккупации Донбасса, пропагандиста задержали на границе при въезде в Боснию и Герциговину. В этой стране он официально признан террористом.

Российского писателя Захара Прилепина, который активно поддерживает террористов «ДНР» и ранее воевал на их стороне против Украины, задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Об этом Прилепин лично сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий документ. Ему отказали во въезде в страну, поскольку там он признан террористом.

«Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Развернули как террориста», – написал Прилепин.

Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника… Опубліковано Zakhar Prilepin Четвер, 23 серпня 2018 р.

«Основание – официальная бумага министерства безопасности Республики. С 26 марта 2018 года мне запрещен въезд на территорию Боснии и Герцоговины. Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям», – пояснил сторонник «ДНР».

В тоже время, российское посольство в Боснии и Герцеговине потребовали от министерства иностранных дел страны объяснений в связи с внесением российского писателя Захара Прилепина в черный список, передает телеканал «Звезда».

«Посольство выражает обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с данным инцидентом. Обратились в МИД Боснии и Герцеговины за разъяснениями», – заявили в посольстве.

Дипломаты заявляют, что Прилепин направлялся в Боснию и Герцеговины по приглашению народной библиотеки города Баня-Лука для участия в книжном вечере и неоднократно ранее посещал страну.

Недавно в сети появилась информация о том, что батальон Прилепина в «ДНР» попал в окружение на Донбассе и был ликвидирован. Российский писатель Захар Прилепин, который воевал против Украины на стороне террористов «ДНР», опроверг сообщения о ликвидации его батальона на Донбассе.

О ликвидации в оккупированном Донецке группировки российского писателя Захара Прилепина, который воевал на стороне террористов «ДНР», говорится в Telegram-канале «Говорит Долгов». Отмечается, что «представители армейского корпуса» окружили приспешников Прилепина и заставили их сдать оружие.

«Суть конфликта проста, как три копейки: если у тебя оружие в руках – ты должен быть в «армии» и воевать. А не сидеть в гостинице в центре Донецка, нюхать фен, селфиться и рассказывать случайным «телочкам», какой ты крутой. «Прилепинцам» было предложено влиться в ряды «корпуса» и тем самым легализовать стволы. Большинство ответило отказом. Сам Прилепин решил не ждать с моря погоды и сбежал в Россию», – отметил экс-представитель «МИД ДНР», который сейчас находится в России.

Он пояснил, что в «ДНР» подобный случай не является уникальным. Согласно планам террористов, оружие должно остаться только у «корпуса, МВД и МГБ».

«И никаких «личных охран», состоящих из вчерашних стриптизеров и неврастеников. Инициатива разоружения НВФ исходит из Москвы. Местные царьки активно сопротивляются, но силы неравны», – резюмировал Долгов.

Кроме того, в Telegram-канале «Донецкий абориген» сообщили, что группировку Прилепина в Докучаевске окружили, а всех находился внутри, задержали для проведения опроса и разбирательства. В целом, у боевиков конфисковали все имеющееся вооружение – около восьми КАМАЗов. При этом уточняется, что комбат – не Прилепин – сбежал в РФ.

«Батальон стоит на передовой, причем на трех участках сразу. Расположение никто не окружал, БК не вывозили. Смысл вброса мне не понятен, но меня повеселили», – заявил Прилепин на Facebook, комментируя эту новость.

Тут один придурок выдал пост, что "батальон Захара Прилепина разоружили".Что-то много шуток последнее время.Что мне… Опубліковано Zakhar Prilepin Середа, 22 серпня 2018 р.

Российский писатель Александр Жучковский, который координировал отправку наемников на Донбасс, также заявил, что батальон Прилепина работает в прежнем режиме.

«Базируется в донецкой гостинице «Прага» и по ротации несет дежурство под Докучаевском (в Стыле и Новой Ласпе)», – написал он в Telegram-канале, отметив, что «какие-то локальные разбирательства вокруг батальона были».

«Украинско-Российское обозрение»