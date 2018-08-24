Тучи над Трампом. Удержится ли хозяин Белого дома в кресле Овального кабинета?

Суд признал виновным Манафорта, но вслед за этим и адвокат Трамп Коэн пошел на сделку с судом и дал признательные показания против своего клиента. Есть ли шансы у американского президента выдержать эту бурю?
Бывший личный адвокат Дональда Трампа и «решала» Майкл Коэн признал вину по федеральным обвинениям в мошенничестве. В числе других преступлений – причастность к совершению правонарушений по просьбе самого президента, пишет на страницх «The Conversation» преподаватель Школы управления и международных отношений Даремского университета Нил Визальванич, перевод подготовлен изднием «Новое Время»..
Рассказывая о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс и другим, предположительно, за их молчание о возможной любовной связи с президентом, Коэн сказал судье США: «Я сделал это в Манхэттене ради предстоящих выборов». И это нарушение законов о финансировании избирательной кампании: на теме грядущих последствий для Трампа уже начали спекулировать.
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В тот самый день, когда Коэн сделал свое заявление, бывшего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта осудили за федеральные преступления, связанные с его сотрудничеством с российскими и пророссийскими компаниями и правительствами.
Мы не можем знать в долгосрочной перспективе, как все эти резкие перемены повлияют на нынешнюю администрацию, но уже сейчас из-за них начался зловонный скандал, надвигающийся на президента. Итак, что дальше может произойти с Трампом? И что другие истории с президентскими скандалами могут рассказать нам о его шансах, удастся ли Трампу выдержать эту бурю?
Оставаться стойким
С тех пор, как Трампа избрали президентом, мало что повлияло на его рейтинг. Несмотря на бесконечные споры и негативные новости, его стабильно поддерживают 40% американцев. Причина ясна: в то время как самоопределившиеся демократы и те, кто не поддерживают ни одну партию, категорически не одобряют Трампа, республиканцы оказывают ему все большую поддержку. Последний рейтинг одобрения среди этих избирателей достиг 87%. Республиканцы в Конгрессе, разве что с несколькими исключениями, также неохотно выступали против президента, опасаясь мести от своих основных избирателей.
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При поверхностном взгляде, кажется, что именно по этой причине Трамп опережает своего наиболее скандально известного предшественника Ричарда Никсона, рейтинг одобрения которого упал практически до 20% в ходе Уотергейтского скандала. Однако оглядываясь назад, мало кто понимает, что и Никсона во время скандала поддерживали избиратели и политики из республиканской партии.
В Конгрессе Никсона поддерживали до тех самых пор, пока советник президента Джон Дин не дал показания Уотергейтскому комитету в Сенате. Это было шокирующим событием, которому предшествовало обнародование аудиозаписей, где недвусмысленно говорилось о причастности Никсона к преступному сокрытию. Такой же эффект вероятен и в наше время: поддержка республиканцев будет меняться в зависимости от конкретных доказательств, которые Коэн готов использовать против Трампа.
Сломаться
С другой стороны, в 1970-х годах США были менее политически поляризованными, чем сейчас. В этих условиях существует альтернативный сценарий, в котором президент не просто «выживает», а будет здравствовать, несмотря на скандал.
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Именно это и произошло после того, как дело президента Билла Клинтона и Моники Левински разразилось унизительной попыткой подвергнуть президента импичменту. Благодаря процветающей экономике и более поляризованной политической культуре, рейтинги одобрения Клинтона даже поднялись в разгар скандала с Левински. Избиратели-демократы никогда не отказывались от него и доказали, что администрация ответственна за раздувание скандала: его хотели наказать за нравственное падение, которое никак не влияло на президентскую активность и экономические показатели страны.
Ввиду того, что происходит сейчас, Трамп точно так же может сохранить свое положение. Сегодня, как и в конце 1990-х, экономика США, в целом, преуспевает; да реальные доходы не меняются, уровень безработицы очень низкий, а общий рост – стабильный.
Пытаясь преподнести различные скандалы со своим участием как махинации врагов, Трамп руководствуется стратегиями Клинтона. Он назвал расследование Роберта Мюллера «величайшей охотой на ведьм в истории Америки». Безусловно, до сих пор эта стратегия была направлена на ядро партии, но политически независимые представители и центристы от нее тоже не в восторге.
Так что же теперь? Учитывая, что Трамп предпринял поистине беспрецедентные действия в самой силовой структуре Вашингтона, окончательным судьей проступков станет американский народ. Именно американцы решат, являются ли скандалы с участием Трампа законными и настолько ли они весомы, чтобы президент понес за них политическое наказание. И поскольку команда Трампа это понимает, у них есть прекрасная возможность самим доказать, что такие скандалы неприемлемы, пропустив в Конгресс на промежуточных выборах в ноябре большее количество демократов. Это оказало бы куда большее давление на Трампа.
Нил Визальванич, «The Conversation»