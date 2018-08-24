Тучи над Трампом. Удержится ли хозяин Белого дома в кресле Овального кабинета?

Суд признал виновным Манафорта, но вслед за этим и адвокат Трамп Коэн пошел на сделку с судом и дал признательные показания против своего клиента. Есть ли шансы у американского президента выдержать эту бурю?

Бывший личный адвокат Дональда Трампа и «решала» Майкл Коэн признал вину по федеральным обвинениям в мошенничестве. В числе других преступлений – причастность к совершению правонарушений по просьбе самого президента, пишет на страницх «The Conversation» преподаватель Школы управления и международных отношений Даремского университета Нил Визальванич, перевод подготовлен изднием «Новое Время»..

Рассказывая о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс и другим, предположительно, за их молчание о возможной любовной связи с президентом, Коэн сказал судье США: «Я сделал это в Манхэттене ради предстоящих выборов». И это нарушение законов о финансировании избирательной кампании: на теме грядущих последствий для Трампа уже начали спекулировать.

В тот самый день, когда Коэн сделал свое заявление, бывшего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта осудили за федеральные преступления, связанные с его сотрудничеством с российскими и пророссийскими компаниями и правительствами.

Мы не можем знать в долгосрочной перспективе, как все эти резкие перемены повлияют на нынешнюю администрацию, но уже сейчас из-за них начался зловонный скандал, надвигающийся на президента. Итак, что дальше может произойти с Трампом? И что другие истории с президентскими скандалами могут рассказать нам о его шансах, удастся ли Трампу выдержать эту бурю?

Оставаться стойким

С тех пор, как Трампа избрали президентом, мало что повлияло на его рейтинг. Несмотря на бесконечные споры и негативные новости, его стабильно поддерживают 40% американцев. Причина ясна: в то время как самоопределившиеся демократы и те, кто не поддерживают ни одну партию, категорически не одобряют Трампа, республиканцы оказывают ему все большую поддержку. Последний рейтинг одобрения среди этих избирателей достиг 87%. Республиканцы в Конгрессе, разве что с несколькими исключениями, также неохотно выступали против президента, опасаясь мести от своих основных избирателей.

При поверхностном взгляде, кажется, что именно по этой причине Трамп опережает своего наиболее скандально известного предшественника Ричарда Никсона, рейтинг одобрения которого упал практически до 20% в ходе Уотергейтского скандала. Однако оглядываясь назад, мало кто понимает, что и Никсона во время скандала поддерживали избиратели и политики из республиканской партии.

В Конгрессе Никсона поддерживали до тех самых пор, пока советник президента Джон Дин не дал показания Уотергейтскому комитету в Сенате. Это было шокирующим событием, которому предшествовало обнародование аудиозаписей, где недвусмысленно говорилось о причастности Никсона к преступному сокрытию. Такой же эффект вероятен и в наше время: поддержка республиканцев будет меняться в зависимости от конкретных доказательств, которые Коэн готов использовать против Трампа.

Сломаться

С другой стороны, в 1970-х годах США были менее политически поляризованными, чем сейчас. В этих условиях существует альтернативный сценарий, в котором президент не просто «выживает», а будет здравствовать, несмотря на скандал.

Именно это и произошло после того, как дело президента Билла Клинтона и Моники Левински разразилось унизительной попыткой подвергнуть президента импичменту. Благодаря процветающей экономике и более поляризованной политической культуре, рейтинги одобрения Клинтона даже поднялись в разгар скандала с Левински. Избиратели-демократы никогда не отказывались от него и доказали, что администрация ответственна за раздувание скандала: его хотели наказать за нравственное падение, которое никак не влияло на президентскую активность и экономические показатели страны.

Ввиду того, что происходит сейчас, Трамп точно так же может сохранить свое положение. Сегодня, как и в конце 1990-х, экономика США, в целом, преуспевает; да реальные доходы не меняются, уровень безработицы очень низкий, а общий рост – стабильный.

Пытаясь преподнести различные скандалы со своим участием как махинации врагов, Трамп руководствуется стратегиями Клинтона. Он назвал расследование Роберта Мюллера «величайшей охотой на ведьм в истории Америки». Безусловно, до сих пор эта стратегия была направлена на ядро партии, но политически независимые представители и центристы от нее тоже не в восторге.

Так что же теперь? Учитывая, что Трамп предпринял поистине беспрецедентные действия в самой силовой структуре Вашингтона, окончательным судьей проступков станет американский народ. Именно американцы решат, являются ли скандалы с участием Трампа законными и настолько ли они весомы, чтобы президент понес за них политическое наказание. И поскольку команда Трампа это понимает, у них есть прекрасная возможность самим доказать, что такие скандалы неприемлемы, пропустив в Конгресс на промежуточных выборах в ноябре большее количество демократов. Это оказало бы куда большее давление на Трампа.

Нил Визальванич, «The Conversation»