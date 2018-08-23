«Чиновника» оккупационной администрации «ДНР» будут судить заочно в Украине

Исполняющую обязанности «министра юстиции «ДНР» в российской оккупационной администрации ОРДЛО Радомскую будут судить заочно по статье «терроризм».

Прокуратура Донецкой области передала в суд обвинительный акт против 43-летней уроженки Макеевки Елены Радомской, которая исполняет обязанности «министра юстиции ДНР. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ей вменяют ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса – участие в террористической деятельности.

Следствие установило, что Радомская в интересах «ДНР» и России наладила работу по выдаче нормативно-правовых актов, имеющих статус ничтожных по украинскому законодательству. Кроме того, она курировала исполнительную службу «ДНР», которая используется для выполнения незаконных решений судов на территории ОРДО.

Женщина находится на оккупированной территории, поэтому ее будут судить заочно. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Радомская работает в «министерстве юстиции ДНР» с 2015 года.

Прокуратура Донецкой области