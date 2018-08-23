В Киеве развернули самый длинный флаг Украины

На проспекте Бажана был развернут самый длинный флаг Украины, общей длинной более двух с половиной километров. Это флаг будет внесен в Книгу рекордов Украины.
В Киеве установили национальный рекорд по длине государственного флага. Как сообщает пресс-служба Дарницкой райгосадминистрации, в четверг в Дарницком районе столицы развернули самый длинный флаг Украины длиной 2 километра 700 метров, предает «Левый Берег».
«Сотни дарничан в этот день пришли на проспект Бажана, чтобы установить Национальный рекорд Украины и растянуть флаг от метро Бориспольская до метро Позняки», – говорится в сообщении.
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Каждые 100 метров флага символизируют 27 лет независимости Украины и приурочены 100-летию восстановления украинской государственности.
Отмечается, что в мероприятии ко Дню флага приняли участие участники АТО, ветераны и представители общественности.
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В тоже время, в Днепре был поднят самый большой флаг Украина на самом высоком флагштоке. Этот рекорд тоже внесен в Книгу рекордов Украины.