Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского

Дано разрешение на осмотр обломков самолета, при катастрофе которого под Смоленском погибло почти все польское руководство, включая президента страны Леха Качиньского.

Следственный комитет России разрешил польским следователям осмотреть обломки самолета президента Леха Качиньского Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

«СК РФ продолжает расследование уголовного дела по факту крушения при заходе на посадку на аэродром Смоленск (Северный) самолёта Ту-154М (б/н 101) ВВС Республики Польша, в результате которого погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Президент Республики Польша Лех Качиньский», – говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе следствия от «компетентных органов Польши» поступил запрос о проведении процессуальных действий на территории России.

«Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств – агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолёта Ту-154М, хранящихся в г. Смоленске. Осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата ведомства с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой для фиксации его хода и результатов криминалистической техники. Результаты проведения процессуальных действий будет переданы польской стороне в установленном законодательством порядке», – заявили в Следкоме РФ.

Напомним, в результате крушения ТУ-154 при заходе на посадку на смоленский аэродром «Северный» погибли 96 человек – президент Польши Лех Качиньский, экипаж, а также члены официальной делегации, направлявшейся на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

В январе 2011г. Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мацеревича опровергла версию о том, что причиной падения Ту-154 были действия пилотов. Согласно представленному в Сейме докладу, примерно на высоте 900 метров в левом крыле лайнера произошел взрыв. Перед порогом полосы произошло несколько аварий, а потом – еще над землей – взрыв в корпусе воздушного судна.

Кроме того, как было установлено комиссией, диспетчеры в Смоленске последовательно давали польскому экипажу Ту154 неверные данные, необходимые для безопасного совершения посадки. Комиссия также исключила возможность, что при заходе на посадку в кабине пилотов находился главнокомандующий ВВС Польши генерал Анджей Бласик.

Антони Мацеревич сообщил, что технический доклад, который – по его словам – пока не отражает официальную позицию правительства Польши, передан прокуратуре, которая по факту авиакатастрофы 10 апреля 2010 года ведет собственное расследование.

Российская сторона отказывается возвращать Польше обломки самолета и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено.

СК РФ