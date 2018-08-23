Песков подтвердил подготовку встречи Волкера и Суркова

В Кремле подтверждают, что идет подготовка встречи спецпредставителя США апо вопросам Украины Волкера и помощника президента России Суркова. Последняя их встреча, где обсуждался вопрос Донбасса состоялась в начале года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова готовится. Об этом он рассказал журналистам 23 августа, сообщает российское информагентство «Вести.Ru».

«Насколько я знаю, идет подготовка (встречи), но я не имею информации по месту и времени. Там, по-моему, окончательной договоренности нет», – сказал Песков.

По его словам, эта встреча будет регулярной «сверкой часов», потому что пока особых продвижений в урегулировании на востоке Украины нет.

Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась в Дубаи 26 января после визита Волкера в Украину и его встречи с президентом и начальником Генштаба ВСУ.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что результатов встречи Суркова с Волкером ждать не стоит.

До этого Волкер и Сурков встречались еще три раза в 2017 году: 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.

«Вести.Ru»