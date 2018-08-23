Политическая месть польского руководства. О преследование Куприяновича

Расследование мнимого преступления польского историка украинского происхождения Григория Куприяновича – еще одно доказательство того непреложного факта, что ружье, которое повешено на сцене, обязательно должно выстрелить

Когда польские законодатели принимали скандальные изменения в закон об институте национальной памяти, многим и в Варшаве, и в Киеве могло показаться, что речь идет исключительно о пропаганде. О необходимости сохранить голоса традиционного электората правящей партии, продемонстрировать маргинальность оппозиции, отобрать очки у откровенных популистов из блока «Кукиз 15». Об пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Когда здравомыслящие люди пытались доказать, что речь идет о серьезной угрозе для отношений Украины и Польши, о проблемах со свободой слова в самой Польше, нам отвечали, что на самом деле будут сохранены позиции сил, последовательно поддерживающих Украину в конфликте с Россией, выступающих за евроатлантическую и европейскую интеграцию нашей страны. Неужели украинцы хотят, чтобы к власти в Польше пришли пророссийские силы? Так что не нужно мешать Ярославу Качиньскому и соратникам фактического главы государства, они знают, что делают.

Конечно же, никто в Украине не хочет, чтобы к власти в Польше пришли союзники и агенты Кремля – хотя мы не раз наблюдали ситуацию, когда оппоненты Путина в нашей части Европы неожиданно превращались в его преданных сторонников, пример Виктора Орбана не забыт. Но точно также никто не хочет превращения Польши в карикатуру на саму себя, в страну, где будут преследовать за слова и идеи, за правду.

В истории с Григорием Куприяновичем самое отвратительно на самом деле даже не то, что его преследуют за исторические оценки. Его травля выглядит банальной политической местью за участие в церемонии памяти жертв этнических чисток, которая прошла в Польше с участием президента Украины одновременно с аналогичной церемонией в Украине с участием президента Польши.

Я уверен, что этой церемонией в Польше Петр Порошенко, Григорий Куприянович и другие ее участники защищали отнюдь не только украинские интересы. Они прежде всего спасали честь Польши – то есть сделали то, к чему оказалось не способным руководство соседней страны.

Президенты должны быть вместе на каждом из мест трагедии. Но если не получается вместе – пусть будет хотя бы параллельно. Потому что мы должны не меряться количеством жертв, а помнить о каждой из них.

Не количество, а каждая невинная душа заслуживает нашей вечной памяти и покаяния. Украинская крестьянка, которая убита вооруженным польским бойцом в Сагрини или еврейский мальчик, убитый польским или украинским соседом во Львове или Кельце, заслуживают такого же уважения, как польские и украинские жертвы кровавого безумия на Волыни.

Это – непреложная истина, без понимания которой нет ни государства, ни общества, ни веры, а есть только звериный инстинкт сожаления о своих жертвах и игнорирования чужих. Не должно быть торжества этого звериного инстинкта между украинцами и поляками. Это торжество в прошлом уже приводило к трагедиям для обоих народов, для самой государственности Польши и Украины. Не стоит пытаться его реанимировать, ни к чему хорошему это не приведет.

Виталий Портников, «Espreso.TV»