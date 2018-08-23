СБУ разоблачила агентурную группу занимавшуюся антиукраинской агитацией

Разоблачена межрегиональная агентурная сеть, специализировавшаяся на распространение антиукраинской агитации и призывам к нарушению территориальной целостности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение августа блокировали деятельность межрегиональной агентурной сети антиукраинских агитаторов, которые действовали по указаниям спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители разоблачили в Одессе, Николаевской, Херсонской и Житомирской областях восьмерых пророссийских пропагандистов, которые размещали в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и поддержке «Л/ДНР».

Задержаны ли подозреваемые, не сообщается.

Оперативники спецслужбы задокументировали, как агитаторы получили от российский кураторов задания активизировать антиукраинскую пропаганду накануне Дня независимости и столетия восстановления государственности.

«По замыслу иностранных спецслужб распространение провокационных материалов имело целью побудить к дестабилизации ситуации в некоторых регионах Украины. Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране», — сказано в сообщении.

Напомним, 3 августа СБУ задержала 11 подозреваемых в администрировании антиукраинских групп в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

СБУ