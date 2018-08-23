В Курске после военного парада перевернулся танк

Парад проводили по случаю 75-летия Курской битвы, в рамках традиционного для России «победобесия». При погрузки на платформу трал перевернулся танк возглавлявший колонну техники.

После завершения парада по случаю 75-летия победы в Курской битве при погрузке на трал перевернулся танк Т-34. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Отмечается, что при погрузке на трал он съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель при этом не пострадал.

Также сообщается, что в управлении МЧС по Курской области опровергли информацию о задымлении танка в результате происшествия, о чем ранее заявляли в российских СМИ.

Там добавили, что «как и при любом ДТП, сотрудники на месте смывали топливо с дорожной полосы».

В издании уточнили, что доставленный из Ленинградской области танк Т-34-85 возглавил колонну техники на военном параде в Курске.

«ТАСС»