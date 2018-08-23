Ликвидация Прилепинской «орды» и провокации на Донбассе в канун Дня Независимости Украины

Разоружение собранного из разнообразного вооруженного сброда «батальона Прилепина» – тревожный сигнал для «лидера ДНР» Александра Захарченко.

К концу августа на оккупированной территории Донецкой области на финишную прямую вышли процессы, начало которых положено еще в далеком уже 2015 г. Речь идет о разоружении части незаконных вооруженных формирований изнутри, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

После зимней кампании 2015 г. под Дебальцево российским кураторам стало понятно, что в том виде, в котором на тот момент существовали вооруженные формирования на оккупированных территориях, они небоеспособны. Фактически на тот момент это была казачья вольница с полевыми командирами, танками и артиллерией.

Хотя Дебальцево у россиян и части нашего общества считается поражением ВСУ, однако фактически это не совсем так, если смотреть с военной точки зрения. Потери «гибридных» формирований в людях просто зашкаливали, проявились и недостатки в организации и планировании операций.

Поэтому весной 2015 г. началось планомерное формирование частей и подразделений – прежде всего бригад и полков – «армий ДНР и ЛНР» в составе двух корпусов по российским стандартам и штатам. Соответственно, все кто хотел, стали официально подписывать некое подобие контрактов.

В тоже время Захарченко и его окружение захотело иметь свою независимую от россиян типа «частную армию» (но с российским снабжением, как минимум боеприпасами) – поэтому параллельно с корпусами стали формироваться разнообразные вооруженные структуры с громкими, но ничего не означавшими, названиями типа «спецназ разведывательного управления», «спецназ МГБ», «казачья гвардия» и прочие.

Летом 2015 г. Захарченко решил пустить их в дело и в начале июня организовал их силами бравую кавалерийскую атаку на Марьинку. Итог был неутешительным – огромные потери (которые полностью неизвестны до сих пор) и жесткий приказ из Москвы на расформирование.

Однако Захарченко и тут нашел лазейку, пойдя по другому пути – став формировать вооруженные формирования при формально гражданских ведомствах. Так, например, «спецназы» появились при «Министерстве доходов и сборов» и «Министерстве транспорта» (отряд «Легион»). Этого ему казалось мало и в октябре 2017 г. Захарченко своим «указом» создал «Приазовское казачье войско Донецкой народной республики», которое в итоге «так и не взлетело».

И вот последним по времени некорпусным вооруженным формированием был так называемый «батальон Прилепина», который был собран из российских добровольцев (фактически разнообразный сброд, который не прижился в строевых частях) писателем Захаром Прилепиным. На фронте этот «батальон» так и не увидели, а прославились они парой пафосных видео и пьяными дебошами в разных ночных заведениях Донецка.

И вот буквально сегодня появились сообщения различных источников «с той стороны», не верить которым нет смысла, о разоружении «прилепинских» и возможном разоружении «Легиона». О других формированиях пока речи в сообщениях не идет, но с большой долей вероятности можно говорить, что в ближайшее время мы узнаем о том, что все некорпусные вооруженные формирования будут разоружены тем или иным способом.

Эти процессы могут свидетельствовать по крайней мере об одном – Москва приняла решение избавиться от окружения Захарченко, а возможно и от самого «главнокомандующего ДНР». Дело в том, что социальная ситуация на оккупированных территориях фактически зашла в тупик – многомиллиардные российские вливания уходят как в песок, наполняя только карманы приближенных к Захарченко лиц. И это уже скрыть невозможно.

Зреет социальное недовольство, которое подавить будет очень сложно, и что самое страшное для Кремля – некомпетентность оккупационных властей перекладывается населением на Россию. И значит, начинают меркнуть все символы «русской весны», которые еще хоть как-то «сшивали» жителей оккупированных территорий.

И значит теряется поддержка, на которую опирается Россия. В условиях международного давления и падения экономики допустить провалов еще и на этом направлении Путин не может. И поэтому начинает искать способы смены если не курса, то по крайней мере лиц в оккупационной администрации.

Что касается военной стороны вопроса, то тут эти внутренние разборки никоим образом не повлияют на состояние на фронте. Эти формирования никогда не привлекались к ведению боевых действий, максимум что у них было – так это легкая бронетехника в ужасном состоянии. Так как не имея централизованного снабжения с российских складов «спецназам» приходилось довольствоваться техникой, захваченной у нашей армии летом 2014 г. и зимой 2015 г. Естественно, что при некачественном ремонте ее боевая ценность была минимальной.

Таким образом, мы наблюдаем очередной раунд попыток наведения порядка на оккупированных территориях со стороны кремлевских кураторов. Закончится ли он «случайными» смертями причастных лиц или все пройдет по луганскому сценарию с «военным переворотом» и отправкой Плотницкого на дачу в Воронеж, покажут буквально ближайшие недели.

В тоже время, это вовсе не исключает возможной подготовки «гибридами» локальной провокации, причем, по всей видимости, направленная против мирного населения. Особенно в канун Дня Независимости Украины, отмечает автор.

Недаром последнюю неделю в «информационном пространстве» оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей раскручивается фейк о том, что якобы украинские силы специальных операций готовятся совершить террористический акт, отравив радиационными материалами водоснабжение этих территорий.

Такой вброс заведомо ложной информации имеет как минимум две причины – во, первых, таким образом держится в тонусе местное население, во-вторых, под эту марку началась самая массовая за последние годы зачистка все еще оставшегося проукраински настроенного населения. Точных данных нет, однако есть непроверенные сведения, что за последние дни в подвалы были брошены около сотни человек – конечно большую часть из них отпустят, однако все равно это достаточно большие цифры для относительно небольшой территории.

Однако для понимания ситуации стоит выделить несколько мест, где возможны провокации боевиков. Прежде всего, это конечно пригороды Горловки со стороны Шум и Майорска. Продвижение тут – как в мае на Чигарях, так и недавние в направлении поселка Шахта 6/7 если не изменили ситуацию на этом направлении кардинально, то как минимум стали «щелчком по носу» командованию оккупационных войск. Причем это продвижение сопровождалось и довольно чувствительными потерями в живой силе, что в нынешней ситуации для боевиков «смерти подобно».

Дело в том, что «армия» что «ДНР», что «ЛНР» ныне на третий год позиционной войны испытывает огромные проблемы с личным составом. Дело в том, что из формирований практически полностью ушли идейные – большинство погибло, кто-то списан по ранению. А заменить их некому и некем. Молодежь идти служить не хочет, на оккупированных территориях люди среднего возраста если и подписывают контракт – то бойцы из них мягко говоря не очень.

Фактически на сегодня «армейские корпуса» превратились в прибежище для маргиналов и прочих деклассированных элементов, которых всегда хватало на Донбассе. Вся эта людская масса очень хочет получать жалование (прежде всего для того, чтобы банально содержать семью в условиях закрытия большинства шахт и предприятий), а воевать не хотят.

И, если таких «бойцов» еще можно использовать на тыловых работах и, в редких случаях на обслуживании техники, то в боевые порядки их ставить просто опасно. Вполне могут устроить самострел или что еще хуже, так называемый «френдли файр», то есть откроют огонь по своим.

Есть проблемы с комплектованием и у нашей группировки на Донбассе, однако они не идут ни в какое сравнение с проблемами боевиков.

Возвращаясь к местам возможной провокаций противника, то тут стоит отметить большую уязвимость пунктов пропуска, которые все чаще в этом году становились мишенью для обстрелов со стороны боевиков. Тут и «Гнутово», где в мае прилетело пару противотанковых управляемых ракет, и недавний случай с «Майорском», который был обстрелян из крупнокалиберного пулемета.

На сегодня жертв от таких обстрелов не было, однако кто знает что могут сделать боевики ради кровавой картинки. Ведь ничего не остановило их в январе 2015 г., когда под Волновахой из «Града» был обстрелян рейсовый автобус. Напомним, что тогда погибло 12 человек, ещё 18 человек получили ранения.

Есть и еще один участок фронта, где возможно резкое усиление провокаций противника – это район поселка Желобок. Тут не так давно по ротации зашла 53-я мехбригада, а в ее составе отдельный штурмовой батальон «Айдар». А учитывая, что «луганские» до зубовного скрежета ненавидят «айдаровцев», то вполне вероятно могут попытаться атаковать позиции батальона – либо диверсионными группами или просто проутюжить артиллерией. Но стоит сказать, что батальон «Айдар» образца 2018 г., это совсем не тот «Айдар» лета 2014 г. и боевиков ждет много интересных сюрпризов.

По прежнему весьма сложная ситуация складывается на Мариупольском направлении, где противник не прекращает попыток сбить с удерживаемых позиций части морской пехоты. Что приводит, увы, к достаточно регулярным нашим потерям – как убитыми, так и раненными.

Подозрительно мало информации стало приходить после смены бригады с Докучаевского направления. То, что «ползучее наступление» носит тут системный характер вполне очевидно и поэтому может оказаться, что через недельку-другую мы узнаем об очередном продвижении где-нить в районе Петровского.

Будем надеяться, что кровавых провокаций на День Независимости удастся избежать, в том числе и благодаря превентивным мерам от командования ООС. Ведь недаром в последние дни был усилен контроль на пропускных пунктах, проведено несколько серьезных зачисток в прифронтовых городах и поселках – как результат были обнаружены сразу несколько закладок с оружием и боеприпасами.

Таким образом, можно говорить, что в «длинные выходные» наша группировка входит в состоянии ожидания любого развития событий, вплоть до резкого ухудшения ситуации. И есть надежда, что командование просчитало и варианты адекватной реакции на них.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»