В Днепре был поднят самый большой национальный флаг на самом высоком флагштоке в Украине

В Днепре установили флаг Украины размером 12 на 18 метров на 72-метровом флагштоке. Этот флаг и флагшток войдут в Книгу рекордов Украины, как самые большие на сегодняшний день.

Церемонию открытия рекордного флага, который попадет в Книгу рекордов Украины, на проспекте Яворницкого напротив исторического музея в Днепре посетил президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает «Левый Берег».

Как сообщается на сайте Днепропетровской ОГА, флаг-рекордсмен ночью будут подсвечивать восемь прожекторов.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко планировал ко Дню флага 23 августа 2018 года открыть «главный, самый большой флаг нашего государства» возле чаши Вечного огня.

Планировалось, что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага — 12,5 м на 19 м. Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, — 247 метров. Это соразмерно, но немного ниже колокольни Киево-Печерской лавры.

Работы по установке флага перенесли на 2019 год.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко извинился за свое обещание быстро закончить Антитеррористическую операцию (АТО) на Донбассе, данное в 2014 году. Об этом Порошенко заявил во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в Днепре.

Президент напомнил, что более 4 года назад заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы.

«Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что подал завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не осуществилась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения», – отметил Порошенко.

АТО на Донбассе продолжалась с апреля 2014 года по апрель 2018 года. Потом вместо нее начали операцию объединенных сил. Президент Петр Порошенко вскоре после избрания говорил, что антитеррористическая операция долго не продлится, но вторжение регулярных войск Российской Федерации не позволило Украине вернуть контроль над южной частью Донбасса.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага. Глава государства принимает участие в торжественных мероприятиях в Днепре. Завтра Порошенко примет военный парад на Крещатике.

Так же сегодня, президент США Трам и президент Франции Макрон поздравили своего украинского коллегу Порошенко и весь украинский народ с Днем Независимости. Президенты восхитились мужеством украинского народа противостоящего российской агрессии и пожелали мира.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко.

«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы отмечаете 24 августа», – говорится в послании.

«Правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста. Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше», – отметил Трамп.

Президент США резюмировал: «Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ».

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

Ранее поздравление с Днем Независимости прислал президент Франции Эммануель Макрон. В своем послании Макрон поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и граждан Украины и пожелал процветания и мира.

В поздравлении Макрон отметил, что Франция остается рядом с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который свирепствует на Донбассе. Он подтвердил приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Макрон также подчеркнул, что Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.

Президент Франции отметил, что Украина выявила смелость и стойкость, выбрав путь амбициозных реформ, первые результаты которых стоит приветствовать. По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва.

«Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом», – отметил Макрон.

Он пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые объединяют Украину и Францию, крепли и в дальнейшем.

Напомним, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

«Левый Берег»