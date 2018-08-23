В ОРДО грозят Киеву новым «референдумом» по статусу оккупированного Донбасса

В Украине обсуждают вопрос о продление действия закона об особом статусе Донбасса. Не исключено что действие этого закона не будет продлено на осенней сессии Верховной Рады. Это вызвало истерику в российских оккупационных анклавах.

Так называемый «председатель Народного совета «ДНР» Денис Пушилин заявляет, что в ОРДО может быть проведен еще один «референдум». Об этом он сказал в комментарии российскому агентству «ТАСС».

По словам Пушилина, в Украине «намекают», что закон об особом статусе Донбасса может быть не продлен в октябре.

«Это будет означать отказ Киева от Минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, возобновить торговые связи и прочее. То есть, станет окончательно ясно, что никакой интеграции не будет и нужно как можно скорее достраивать нашу независимость и укреплять суверенную государственность», – сказал он.

По словам представителя оккупационной администрации ОРДО, тогда нужно будет провести выборы главы и Народного совета псевдореспублики.

«И не только. Нужно будет провести и муниципальные выборы. Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали под Минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами», – заявил Пушилин.

«Также потребуется всенародный референдум с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?», – добавил он.

Пушилин считает, что это было бы к лучшему.

20 августа РБК со ссылкой на источники в Кремле и в так называемых ДНР и ЛНР сообщило, что выборы депутатов и глав незаконных формирований, которые были запланированы на ноябрь 2018 года, переносятся на неопределенный срок.

Как сообщалось, 4 августа глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что решение ВР о сроке действия закона об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от позиции международных партнеров.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

Специальный представитель председательствующего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Сайдик обратился с письмом к руководству Верховной Рады относительно вопросов самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что будет обращаться к коллегам-депутатам с просьбой поддержать продление действия закона.

20 июля издание Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент РФ на закрытом совещании с послами МИД рассказал, что предложил президенту США провести референдум в непризнанных ЛНР и ДНР о статусе территорий.

Белый дом заявил, что не рассматривает возможность поддержки призыва Путина о референдуме на востоке Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли такую идею Путина.

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был потерять силу 18 октября 2017 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

«ТАСС»