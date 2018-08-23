В России решили назвать экспроприацию – «повышением инвестиционной активности»

Максим Орешкин призвал изменить характер дискуссии: по мнению главы Минэкономразвития, правильнее обсуждать не изъятие сверхприбылей, а повышение инвестиционной активности.

Правительство направило отрицательный отзыв на предложение помощника президента Андрея Белоусова о перечислении в бюджет дополнительных доходов металлургических и нефтехимических предприятий. Максим Орешкин и глава Минпромторга Денис Мантуров последними заявили о нецелесообразности этой инициативы. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что эта история создает опасный прецедент.

Максим Орешкин не то чтобы совсем прекратил дискуссию об изъятии прибылей олигархов, он скорее придал обсуждению правильное направление. Возможно, дело в подаче и стилистическом оформлении того или иного важного предложения. Действительно, правительство обещало бизнесу и собственным гражданам более не менять налоговую систему. И слово нужно держать, а то что подумают?

Поэтому не нужно употреблять такие режущие слух либерала-рыночника слова, как «изъятие», «конфискация» или «повышение налогового бремени». Для этого есть вполне благозвучное словосочетание – «повышение инвестиционной активности». И вот предложение советника президента России Андрея Белоусова изъять у крупных металлургических и нефтехимических компаний часть прибыли звучит совсем по-другому, в новом привлекательном свете.

Можно даже предположить, что все это было сделано умышлено: сначала на сцене появляется «плохой следователь» Андрей Белоусов, который потребовал отобрать, изъять у крупного бизнеса лишние деньги, которые те заработали благодаря хорошей рыночной конъюнктуре, – олигархи в ужасе и бьют во все колокола, говоря о коллапсе, который наступит в национальной экономике. И вот в такой драматичный момент выходит «доброе» российское правительство и молодой прогрессивный экономист Максим Орешкин, и министры вроде как спасают крупный бизнес от страшной нерыночной меры.

Но мы-то с вами знаем, что именно на правительство возложена ответственность за исполнение майских указов президента. А ведомство Максима Орешкина готовит список инфраструктурных проектов на 7 трлн руб. – это часть президентской программы Владимира Путина на очередной президентский срок.

Где взять деньги? НДС повысили, но этого явно не хватит. Бюджет все не потянет, особенно в условиях санкций и сокращения финансовых поступлений из-за рубежа. Значит, нужны инвестиции на взаимовыгодной основе, чтобы лишние деньги бизнеса шли в национальную экономику. Это уже совсем другой поворот и очень правильные слова. Президент, кстати, к этому не раз призывал. Более того, никто никого насильно не заставляет. Пока что.

Но сколько можно просить и намекать? Пора все-таки настоять на своем, а то, видимо, не все понимают.

Все хорошо, пока касается олигархов, – они вроде как далеки от народа. Простого человека все это как бы не затрагивает. Но как ни странно, даже у совсем крупного бизнеса деньги тоже могут закончиться, а потребность в них существует постоянно. Как бы процесс изъятия инвестиций не продолжился: на смену крупному бизнесу придет средний, затем малый, а после этого и просто зажиточные товарищи. Здесь ведь главное начать.

Как бы в итоге и граждан не попросили направить лишние деньги на инвестиции в родную страну. Естественно, не сразу, а после долгой открытой дискуссии, где все популярно всем объяснят, что, мол, все озвученные меры нужны для вашего же блага. К тому же, политики не устают предлагать брать с богатых больше, например, с помощью повышения налогов или еще чего-нибудь. Или вот страховую часть пенсии давно заморозили и так и не разморозили. Фантастика, может быть. Однако любое изъятие денег, как бы красиво его ни называли, создает опасный прецедент, который в итоге может коснуться каждого.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»