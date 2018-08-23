Порошенко извинился за обещание быстро закончить войну на Донбассе в 2014 году

Президент искренне сожалеет что завышенными ожиданиями подал гражданам страны надежду, которая не оправдалась. За это он попросил прощения у граждан Украины.

Президент Украины Петр Порошенко извинился за свое обещание быстро закончить Антитеррористическую операцию (АТО) на Донбассе, данное в 2014 году. Об этом Порошенко заявил во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в Днепре, передает «РБК-Украина».

Президент напомнил, что более 4 года назад заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы.

«Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что подал завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не осуществилась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения», – отметил Порошенко.

АТО на Донбассе продолжалась с апреля 2014 года по апрель 2018 года. Потом вместо нее начали операцию объединенных сил. Президент Петр Порошенко вскоре после избрания говорил, что антитеррористическая операция долго не продлится, но вторжение регулярных войск Российской Федерации не позволило Украине вернуть контроль над южной частью Донбасса.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага. Глава государства принимает участие в торжественных мероприятиях в Днепре. Завтра Порошенко примет военный парад на Крещатике.

«РБК-Украина»