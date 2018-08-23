Из-за санкций Apple удалила российское приложение по поиску жилья в Крыму

Через это приложение в App Store бронировалось более одной пятой съемного жилья на оккупированном и аннексированном Россией полуострове. Ранее возможность бронировать жилье в Крыму исключил из своего функционала сервис Booking.com.

Компания Apple удалила из App Store из-за санкций российское приложение «Суточно.ру», позволяющее арендовать жилье в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пишет «КоммерсантЪ».

Отмечается, что через этот сайт бронировалось более 20% жилья на аннексированном полуострове.

«Магазин не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложило эмбарго», – цитирует издание письмо, которое получила от Apple российская компания.

Сообщается, что приложение снова могут включить в App Store при условии снятия санкций.

При этом в компании изданию заявили, что возможно уберут полуостров из выдачи на операционной системе iOS для восстановления в App Store.

Также сообщается, что остальные российские сервисы аренды жилья, работающие в Крыму, пока о проблемах не сообщают.

Ранее сервис Booking.com исключил возможность бронировать объекты для временного проживания в аннексированном Крыму. Об этом сообщали в июле «Крым.Реалии».

Отмечается, что сайт компании сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке полуострова.

«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», – сообщается на сайте сервиса.

Кроме того сообщается, что владелица одного из хостелов в оккупированном Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса, где объясняется, что компания ограничила бронирования из-за санкции Евросоюза.

«Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и действующие законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму», – говорится в ответе компании.

Также администрация сервиса добавила, что в ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещениях на оккупированном полуострове.

Ранее прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство в отношении ресурса Booking.com, который сдает места недвижимости на аннексированном полуострове.

Кроме того Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости более жестких мер в отношении международных компаний, сотрудничающих с аннексированным Крымом. В частности это касается и сайта Booking.com.

«КоммерсантЪ»