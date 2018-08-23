Парад раздора. Украина выстояла или проиграла?

Споры о параде ко Дню Независимости –​ они ведь не о параде. Это споры о стране, о том насколько успешен или не успешен пройденный ею путь свободы и независимости.

Мне доводилось читать разное. Что парад мешает передвижению по городу. Что гусеничные траки портят асфальт. Что мероприятие обойдется слишком дорого. Что военный парад – наследие «совка». Наконец, что вся эта техника пригодилась бы на фронте, пишет на страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Каждый из аргументов можно долго обсуждать. Говорить, что троекратное перекрытие центральных улиц можно пережить. Что парад вряд ли можно считать подрывом обороноспособности в ситуации позиционной войны. Что военную технику провозят по улицам самых разных мировых столиц. Наконец, что парад вряд ли обречет страну на дефолт.

Но дело, как мне кажется, не в формальных поводах. Причина в другом.

Если оставить за скобками тех, для кого 24 августа – всего лишь дополнительный выходной с перекрытыми дорогами, то оставшихся можно условно разделить на две группы. Тех, кто считает, что время сегодня работает против страны, и тех, кто считает, что оно работает на нее.

С точки зрения первых, Украина проигрывает. Территории оккупированы. Агрессор не побежден. Страна не превратилась ни в Польшу, ни в Сингапур. Мажоры не исчезли, суды не изменились, взятки носят, законы нарушают.

С точки зрения вторых, Украина выстояла. Планы Москвы по развалу страны не сработали. Оккупированные территории на востоке локализованы в рамках нескольких районов. Армия перестала быть фиктивной. А парад в этой ситуации – еще и повод для «демонстрации флага».

С точки зрения первых, о независимости страны говорить рано, а потому пышное празднование выглядит избыточным. С точки зрения вторых, сам факт существования страны после четырех лет гибридной войны – вполне достаточное условие, чтобы проводить военный парад.

Безусловно, данная классификация вряд ли может считаться исчерпывающей. Наверняка сторонники и противники военного парада найдут немало дополнительных аргументов в свою пользу.

Но важнее другое. Оба описанных лагеря вполне патриотично настроены. А потому отношение к параду само по себе вряд ли может служить критерием «проукраинскости».

А второй важный момент связан с тем, что мы нередко попадаем в ловушку обобщений. Когда государство отождествляется с конкретными политическими деятелями.

Те, кто недоволен властью, проецируют свое несогласие на институты как таковые. В том числе и на парад, сводя его лишь к предвыборному мероприятию за госсчет.

И наоборот. Те, кто поддерживают нынешнюю власть, воспринимают происходящее через призму собственных симпатий. Уравнивая оппонентов власти с противниками существования государства как такового.

Наверное, это закономерно. В конце концов, в нашей стране довольно молодая политическая нация. Которая продолжает договариваться о самой себе. В этом процессе важно помнить лишь о том, что внутренние окопы не должны быть глубже внешних.

Постскриптум.

Что до меня, то я видел, как по улицам моего города ездит чужая бронетехника. С тех пор не имею ничего против, чтобы ездила своя.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»