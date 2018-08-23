Не ходил бы Игорек во солдаты. О достижениях «робототехники» России

Если вы, находясь в России и законно собирая в лесу валежник, вдруг встретите шагающего боевого робота, не пугайтесь. Вероятно, его интеллект не справился со сложностями российского рельефа, и высокотехнологичный патриот просто заблудился. В России такое происходит довольно часто. Просто возьмите робота за руку, успокойте его, назвав по имени, и отведите к людям.

Российский оружейный концерн «Калашников» исчерпал, по всей вероятности, модернизационные возможности штурмовой винтовки Sturmgewehr 44 конструкции Хуго Шмайсера. Этот бесславный финал примитивного порождения порочной инженерной мысли Третьего Рейха был легко предсказуем с самого начала, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Однако, привычно столкнувшись с трудностями, российские ученые не прекратили усилий, а, напротив, с утроенным усердием продолжили работать на ниве оружейных наук. В поисках более лучших способов человекоубийства, в которых Россия, как известно, и без того превзошла весь мир, они уже набрали разбег для пробития очередной тверди. На международном форуме «Армия-2018», открывшемся 21 августа в городе Кубинке, был показан макет управляемого прямоходящего антропоморфного, то есть, человекообразного, комплекса, который, по заверениям разработчиков, может быть использован в инженерных и военных целях.

Внешне машина несколько напоминает скафандр «Amplified Mobility Platform» из фильма «Аватар». Но ее внутреннее содержание, по заверениям разработчиков, глубоко российское. Тем не менее, внешнее сходство до некоторой степени раскрывает возможные сферы применения этой новинки, а также ближайшие стратегические планы России. Как известно, платформы AMP по сюжету «Аватара» были созданы компанией Mitsubishi для различных работ и ведения боевых действий в экстремальных условиях других планет, в том числе и на Пандоре.

Комплекс назвали «Игорек». По слухам, это сделано в знак уважения и симпатии к президенту Молдовы Игорю Додону, ставшему в глазах россиян образцом дружественного молдаванина.

Правда, Игорек (тот, который комплекс) пока не ходит и не разговаривает, а только стоит и молчит, поскольку он еще макет. Но, надо признать, что даже сейчас, будучи макетом, Игорек реализует доступные ему функции чрезвычайно успешно: стоит прямо, оправдывая название прямоходящего, а молчит – очень солидно и внушительно, почти так же, как его живой прототип – в те редкие моменты, когда тот не произносит очередную речь о дружбе с Россией. Вместе с тем, их сходство нельзя назвать портретным – образ Игорька получился, скорее, собирательным. Позой, общей монументальностью фигуры и значительным выражением лица он вызывает ассоциации со многими известными людьми, но, опять-таки, не со всеми подряд, а исключительно с теми, кто является патриотом России. Так что налицо, простите за невольный каламбур, несомненный успех.

Разработчики уже пообещали, что к 2019 году Игорек будет усовершенствован, а к 2020 – доработан и представлен на очередном форуме «Армия». Таким образом, концерн «Калашников» начал новый, рассчитанный на значительный срок, проект.

Подробные характеристики Игорька пока не сообщаются. Известно лишь, что его вес составит 4,5 тонны, а остекление его кабины глухо затонировано – в полном, впрочем, соответствии с общей солидностью образа. Будет ли в кабине размещен живой оператор-россиянин, искусственный интеллект, реализованный на российской элементной базе, или оба сразу – пока неизвестно. Не исключен, в принципе, и вариант, что кабина будет просто литой.

Презентация Игорька совпала и с другими новостями, связанными с российской оборонкой. Так, злопыхатели из американских спецслужб, использовав в качестве сливного бачка телеканал CNBC, сообщили о том, что российская ракета с ядерным двигателем, в ходе испытаний в ноябре 2017 года, упала в Баренцево море, и что россияне готовят операцию по ее возвращению. По версии CNBC, с ноября 2017 года по февраль 2018 ракету этого типа испытывали четыре раза, причем все четыре испытания закончились неудачей. Самое длительное из них якобы продолжалось около двух минут, в ходе которых ракета пролетела примерно 35 км, после чего контроль над ней был утерян, и она упала, и утонула.

Хотя российская сторона пока воздерживается от комментариев, речь, вероятно, идет о гиперзвуковой крылатой ракете с ядерным двигателем, с участием которой, в ходе выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта нынешнего года, был показан мультфильм – не такой, правда, остросюжетный, как «Аватар», но тоже ничего. Нельзя, однако, не заметить, что информация о ее испытаниях подана CNBC с явной предвзятостью. Никаких оснований утверждать, что приводнение ракеты не носило штатный характер у американской стороны нет, поскольку на месте приводнения не было ни взрыва, ни обломков.

Нельзя не вспомнить, что общая идея реактивного двигателя на ядерной тяге принадлежит советскому писателю Алексею Толстому. Его большие металлические яйца, описанные в «Аэлите», производили через крохотные промежутки времени микровзрывы, дававшие энергию для движения вперед. Что касается реализации этого проекта, то такие разработки, правда, на базе стратегических бомбардировщиков, проводились в США и СССР еще в начале 60-х, но были свернуты по причине опасений за жизнь и здоровье экипажей. Однако, в российской ракете, снабженной искусственным интеллектом, либо его аналогом, это, вероятно, не составляет проблемы.

Не исключено также, что гиперзвуковая ракета и человекообразный Игорек созданы в рамках единого комплекса, в котором Игорек станет нырять в море за запущенными туда, но заплутавшими ракетами, принося их хозяину. До некоторой степени эта версия подтверждается заявлением и.о. гендиректора концерна «Калашников» Владимира Дмитриева, предположившего, что в антропоморфных шагающих системах вскоре наступит «некая востребованность». Впрочем, и сбор валежника в оборонно-стратегических целях тоже пока никто не отменял.

Резюмируя сказанное, надо признать, что от достижений Москвы, реализуемых ей в высшей точке траектории российской военной мысли, буквально захватывает дух. Весь остальной мир смотрит на них с таким же изумлением, с каким жители глухого городка Макондо, описанного Маркесом, смотрели на новейшие изобретения заезжих цыган: магнит и лед.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»