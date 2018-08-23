Трамп и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости

Президент США Трам и президент Франции Макрон поздравили своего украинского коллегу Порошенко и весь украинский народ с Днем Независимости. Президенты восхитились мужеством украинского народа противостоящего российской агрессии и пожелали мира.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко. Об этом сообщает в четверг утром пресс-служба главы Украинского государства.

«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы отмечаете 24 августа», – говорится в послании.

«Правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста. Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше», – отметил Трамп.

Президент США резюмировал: «Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ».

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

Ранее поздравление с Днем Независимости прислал президент Франции Эммануель Макрон. В своем послании Макрон поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и граждан Украины и пожелал процветания и мира. Об этом так же сообщает пресс-служба главы государства.

В поздравлении Макрон отметил, что Франция остается рядом с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который свирепствует на Донбассе. Он подтвердил приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Макрон также подчеркнул, что Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.

Президент Франции отметил, что Украина выявила смелость и стойкость, выбрав путь амбициозных реформ, первые результаты которых стоит приветствовать. По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва.

«Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом», – отметил Макрон.

Он пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые объединяют Украину и Францию, крепли и в дальнейшем.

Напомним, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

Пресс-служба президента Украины