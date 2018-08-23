СБУ разоблачило российского «крота» в своих рядах, – Грицак

В рядах СБУ был выявлен и арестован российский «крот». Глава СБУ подчеркнул, что кк его сожалению есть еще много дел по которым идет проверка на возможную причастность к работе на российские спецслужбы граждан Украины, которые работают или служат в СБУ и учреждениях и военизированных формированиях.

Служба безопасности Украины выявила в своих рядах российского агента, его арестовали 18 августа. Избрана мера пресечения – содержание под стражей. Об этом в среду, 22 августа, сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает «Радио Свобода».

«Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, «крота». Этого «крота» отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения – содержание под стражей», – рассказал Грицак.

По его словам, задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа. При этом он не сообщил других деталей.

«У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях», – добавил глава СБУ.

«Радио Свобода»