Что Западу делать с Россией? – Айдер Муждабаев

В Литве состоялся форум организовнный экс-президента Адамкусом. В работе форума приняли участие спецпредставитель США Волкер, экс-президент Литвы Ландсбергис, журналист Муждабаев и многие другие.

Побывал в Литве, в том числе на форуме экс-президента Валдаса Адамкуса (ему 91, но держится потрясающе!), пообщался с Куртом Волкером, Витаутасом Ландсбергисом, другими иностранками, имеющими четкую позицию по Украине и борьбе с русской угрозой. Обо всем этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

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Муждабааев отметил, что Ландсбергис рассмешил весь зал, сказав, что Запад танцует «Собачий вальс» с Путиным. Подробнее о Литве, форуме и общение с его гостями – смотрите и слушайте видеотчет Айдера Муждабаева.

Айдер Муждабаев, YouTube