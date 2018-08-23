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Взгляд

Что Западу делать с Россией? – Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев, YouTube
23 августа 2018

В Литве состоялся форум организовнный экс-президента Адамкусом. В работе форума приняли участие спецпредставитель США Волкер, экс-президент Литвы Ландсбергис, журналист Муждабаев и многие другие.

Побывал в Литве, в том числе на форуме экс-президента Валдаса Адамкуса (ему 91, но держится потрясающе!), пообщался с Куртом Волкером, Витаутасом Ландсбергисом, другими иностранками, имеющими четкую позицию по Украине и борьбе с русской угрозой. Обо всем этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

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Муждабааев отметил, что Ландсбергис рассмешил весь зал, сказав, что Запад танцует «Собачий вальс» с Путиным. Подробнее о Литве, форуме и общение с его гостями – смотрите и слушайте видеотчет Айдера Муждабаева.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, Валдас Адамкус, Витаутас Ландсбергис, Владимир Путин, Курт Волкер, Литва, Польша

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