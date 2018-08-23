Трампокалипсис для одного президент. Поворотный день в истории США

В связи с признанием виновным Манафорта и пошедшим на сделку с судом Коэном, можно определенно сказать – Трамп не продержится в Белом доме до конца своего президентского срока.

Вчерашний день противники и сторонники Трампа единодушно называют совершенно разрушительным для американского президента. С Манафортом все понятно: он останется в тюрьме до конца жизни, хотя в Украине последствия расследования его деятельности могут быть гораздо более интересными. Но сегодня и вчера Америка обсуждает другое – признание адвоката Трампа Майкла Коэна, который сенсационно под присягой сознался в преступлении, пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Коэн платил немалые суммы двум проституткам за их молчание об отношениях с Трампом. И это был бы вопрос морального облика, но, к сожалению, президент делал это из финансовых средств избирательной кампании, а это считается в США тяжелым преступлением.

Коэн сознался, и теперь несколько лет отсидит в тюрьме, но в своем официальном признании он четко подчеркнул, что совершал преступление в сотрудничестве, координации и по прямому указанию Дональда Трампа. И не будь последний сегодня президентом, уголовное преследование уже было бы открыто. Но согласно американскому процессуальному закону, действующий президент США не может привлекаться к ответственности. Однако может быть подвергнут импичменту. Что и произойдет после промежуточных выборов 6 ноября, где демократы, скорее всего, получат большинство голосов в обеих палатах Конгресса.

Кроме того, Коэн говорит, что на слушаниях Конгресса готов доказать, что Трамп знал о знаменитой встрече в Trump Tower в июне 2016 года, когда его зять, сын и Манафорт общались с путинской агентессой на предмет получения компрометирующих материалов против Хиллари Клинтон. Ранее президент это категорически отрицал.

Могу определенно сказать: Трамп не продержится в Белом доме до конца срока. Теперь это вопрос нескольких месяцев. Вчерашний день стал поворотным во всей этой истории.

Для Трампа это была точка невозврата.

Андрей Пионтковский, «Новое Время»