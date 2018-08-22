Охота на Fancy Bear. Microsoft подталкивает Трампа киберборьбе с Россией

Россия уже начала вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. Но похоже, что компания Microsoft предлагает новую стратегию информационной безопасности.

Компания Microsoft поставила президента США Дональда Трампа в положение, которое лучше всего описать выражением «казнить нельзя помиловать». И «помиловать» Кремль Белый дом не сможет в связи с действиями хакеров, аффилированных, по данным американских правоохранителей, с российскими спецслужбами. Президент компании Брэд Смит во вторник, 21 августа, предоставил журналистам имеющие высокое значение факты об уже идущей полным ходом кампании РФ по вмешательству в ноябрьские промежуточные выборы. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

В частности, Смит сообщил о попытках вмешательства, предпринятых хакерской группой, имеющей несколько имен, – Fancy Bear, или APT2, или Strontium, или Pawn Storm. Группировку связывают с российским Главным разведывательным управлением. Так вот, компания поймала хакеров на горячем. Ими были созданы по меньшей мере пять фишинговых сайтов, уже уничтоженных компанией.

Появились домены после 20 апреля, согласно заявлению Microsoft. Три фейковых веб-ресурса были связаны непосредственно с Сенатом США: senate.group, adfs-senate.services, adfs-senate.email. Посредством еще двух хакеры намеревались, как и в случае с американскими сенаторами, запустить руки в переписку работников влиятельных think tank – Института Хадсона и Международного республиканского института.

Первый продвигает глобальное лидерство США сразу в нескольких направлениях и частенько не соглашается с позицией Трампа касательно России. Институт очень критично относится к России, иллюстрацией чего, к примеру, является апрельский доклад «Борьба с российской клептократией». В нем изложен план по наказанию Москвы, в том числе с помощью санкций относительно суверенного долга России. Понятно, почему в РФ так невзлюбили учреждение. Правда, в самом Институте Хадсона к действиям хакеров отнеслись с юмором. «Мы рады, что наша работа привлекает внимание плохих актеров. Это значит, что мы эффективны», – отметил представитель института Дэвид Телл.

Что до Международного республиканского института, то он напрямую связан с известными «ястребами» – сенатором Джоном Маккейном, экс-советником Трампа по нацбезопасности Гербертом Макмастером, а также бывшим соперником Барака Обамы на выборах, пусть и несколько ушедшим в тень, но все еще авторитетным республиканцем Миттом Ромни. Институт занимается обучением иностранных политических деятелей и партий проведению прозрачных и безопасных выборов. То есть процессу, столь же далекому нынешнему руководству России, как колонизация землянами Юпитера.

Действуйте, господин президент

Что дает, а точнее, какое влияние окажет на государственную политику Белого дома и в целом на страну информация Microsoft? Прежде всего, конечно же, становится очевидно, что мишенями Кремля в текущей кампании являются не только демократы, как это было в 2016 г., но и республиканцы, то есть однопартийцы действующего президента США. В Капитолии Трампу попросту не позволят закрыть на это глаза. Да и хозяин Овального кабинета сам не склонен занимать такую позицию.

И вот почему. Неделей ранее, как писала The Wall Street Journal, Трамп отменил директиву PPD 20 об операциях в киберпространстве, подписанную Обамой в 2012 г. Некоторые представители истеблишмента отнеслись к шагу президента, мягко говоря, скептически, аргументируя это наличием в директиве Обамы четко прописанных правил взаимодействия американских ведомств, альтернативы которым Трамп не представил. Но это пока.

На деле же, за его решением стоит нечто большее, более глобальное и агрессивное. А именно – стратегия осуществления наступательных киберопераций в случае вмешательства в выборы или его подготовки извне. Трамп отменил ограничения для распоряжения спецслужбам такие операции проводить. «Отцом» нововведений считается советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Белый дом, несмотря на риторику Трампа в отношении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и дела экс-лоббиста Януковича Пола Манафорта, на самом деле, уже не первый месяц возводит бастионы для защиты от киберорды из Евразии. Во-первых, не так давно в 44 штатах при участии АНБ, нацразведки, Пентагона, минюста, киберкомандования ВС США состоялись учения для отработки мер по обеспечению безопасности выборов – Tabletop the Vote 2018: DHS’ National Election Cyber Exercise. В рамках учений, согласно пояснению на сайте министерства нацбезопасности, отрабатывалось противодействие излюбленным россиянами методам – манипуляциям в СМИ и соцсетях, фишингу, DoD-атакам, взлому сетей избиркома и заражения ПК вирусами.

Во-вторых, 21 августа американский минфин сообщил о введении санкций в отношении питерской компании «Вела-Марин» и двух россиян, связанных с фирмой Divetechnoservices в рамках приказа 13694 «Блокировка собственности отдельных лиц, причастных к существенно злонамеренной киберактивности». В США подчеркнули, что упомянутые фигуранты, а также словацкая фирма Lacno SRO помогали российской ФСБ.

В-третьих, Конгресс выделил $380 млн штатам для предотвращения вмешательства РФ в выборы. В частности, на кибербезопасность потратят $134 млн, еще $102,6 млн предусмотрены на закупку оборудования для голосования, использующего бумагу вместо электронных автоматов.

Кстати, аналогичные шаги предприняли Нидерланды после скандального референдума касательно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Американские штаты часть предусмотренных мер должны реализовать к ноябрю, а остальные – в течение двух-трех лет.

На фоне всего вышеперечисленного следует ожидать и конкретики со стороны самого Трампа. Он заинтриговал всех отменой упомянутой «Директивы 20», и теперь должен презентовать свое видение – понятную и детализированную модель кибербезопасности и, главное, наступательных действий Вашингтона в этом направлении. Над чем, вероятно, сейчас трудятся эксперты под эгидой Болтона.

Microsoft и новая стратегия информационной безопасности

Заявление же президента Microsoft создает почву для появления на свет новой стратегии. Потому как под ударом, как уже отмечалось выше, находятся все критики Кремля, независимо от партийной принадлежности. Такого же мнения придерживается и Брэд Смит, который подчеркнул, что ныне деятельность российских хакеров «по большей части направлена на подрыв демократии» в США, а не против той или иной партии.

И первыми едва не пострадали Институт Хадсона и Международный республиканский институт. Это дает понимание, что именно самых ярых консерваторов россияне попытаются срезать в первую очередь. Видимо, в Москве на оставляют надежды, что если подрезать перья «ястребам», то с Трампом все же можно будет договориться. Несмотря на то что поначалу внушавшая оптимизм встреча в Хельсинки не вылилась в какие-либо полезные для Кремля прикладные инициативы.

Зря надеются, судя по нынешней подготовке Соединенных Штатов к обороне и контратакам. Только вот Москва не откажется от своих намерений. Слишком многое на кону: впереди маячит одна волна санкций больше другой, а резко пойти на попятную Кремль не может. Это будет смертным приговором для нынешней власти уже в ближайшее время. Хотя и все более громкий ропот, поднимающийся в РФ в связи с резким падением уровня жизни, обещает Кремлю мрачное будущее.

Просто позднее. Потому-то у Путина решили идти ва-банк в надежде переломить ситуацию. Следовательно, вмешательство в американские выборы в этом году будет более масштабным и разносторонним. Если в 2016 г. россияне слегка, по крайней мере, исходя из оценки на основании известных американским правоохранителям фактов, подыгрывали Трампу, то главной целью в ноябре, а возможно, и в 2020 г., будет сеяние хаоса. Хаоса как ключевого инструмента раскола американского общества.

Теперь вопрос в готовности США к противодействию вмешательству, и здесь налицо позитивные тенденции – опыт прошлых лет учтен. Да и российских хакеров американские и европейские спецслужбы, а также такие компании, как Microsoft, научились изобличать. Причем поставили этот процесс на поток. Вспомнить хотя бы операцию нидерландских спецслужб по раскрытию группировки Cozy Bear.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»