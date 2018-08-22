ОБСЕ обнаружило в ОРДЛО тяжелое вооружение в нарушение условий минских договоренностей

Системы залпового огня «Град», крупнокалиберная артиллерия, включая самоходные установки – все это размещено непосредственно вблизи линии фронта со стороны ОРДЛО, в нарушение договоренность об отводе тяжелых вооружений.

Тяжелую военную технику вооруженных формирований России, в частности, реактивные системы залпового огня «Град», зафиксировала на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

СММ в своем отчете, опубликованном 21 августа 2018 года, зафиксировала, что вооружение размещено с нарушением линий отвода и отсутствует в районах хранения.

Тяжелая техника замечена в районе Хрустального – РСЗО БМ-21 «Град» в количестве 6 единиц; 152-мм прицепные гаубицы 2А65 «Мста-Б» – 10 единиц; 152-мм прицепные гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» – 8 единиц.Обнаружено также вооружения в районе Теплого – три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

В отчете СММ отмечается, что вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать деятельности патрулей ОБСЕ на временно оккупированных территориях. В частности 20 августа 2018 года боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ доступ в районах населенных пунктов Донецк, Безымянное и Маркино.

Напомним, на прошлой неделе патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пресс-центр штаба ООС