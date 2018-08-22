Встреча «нормандской четверки» может состоятся в сентябре

Речь прежде всего о встрече политических директоров, для обсуждения концепции миротворчества на Донбассе. По ее результатам может состоятся встреча глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки».

«Нормандская четверка» в составе Украины, Германии, Франции и России в сентябре проведет встречу на уровне политических директоров. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, пишет «Укринформ».

“В сентябре состоится еще одна встреча, сначала политических директоров, для обсуждения концепции миротворчества”, – сказал он.

Климкин отметил, что сейчас еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне. Есть предложение провести такую встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

По словам чиновника, главными темами, которые обсуждаются с партнерами по “нормандскому формату”, являются вопросы безопасности, освобождение заложников и политзаключенных и развертывания миротворческой миссии.

Напомним, что предыдущая встреча политдиректоров МИД стран «нормандской четверки» прошла в конце июля 2018 года.

В августе помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о подготовке саммита лидеров «четверки», который может состояться в Париже. Временные параметры этой встречи еще даже не обсуждались.

«Укринформ»