Суд перенес заседание по делу переводчика премьер-министра Гройсмана

Суд перенес заседание из-за ненадлежащей подготовки к слушанию дела со стороны гособвинения. В частности, по требованию суда не были предоставлены в надлежащем объеме доказательства вины подсудимого.

Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение дела бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана, переводчика Станислава Ежова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает «Укринформ».

В зале суда присутствует сам Ежов, его адвокат Валентин Рыбин и представитель государственного обвинения.

Прокурор объявил ходатайство о переходе к исследованию доказательств вины подозреваемого, которых насчитывается пять томов. При этом, во время своего выступления в начале заседания Ежов заявил, что у следствия нет доказательств его вины.

«Меня обвиняют в том, что я работал на ГРУ Генштаба Российской Федерации, но среди всех показаний свидетелей и материалов дела отсутствуют какие-либо доказательства не только работы на ГРУ Генштаба, а даже доказательства, связанные с Россией. Ничего не собрано», – сказал Ежов.

Обновление. Суд объявил перерыв в заседании до 3 сентября.

Заседание перенесли из-за ненадлежащейю подготовку к судебному процессу стороны обвинения. В частности, по требованию суда прокурор не смог предоставить полный объем документов, содержащих доказательства необходимости проведения следственно-оперативных и следственно-розыскных действий в деле Ежова. Суд обязал сторону обвинения на следующее заседание подготовить и представить полный пакет соответствующих документов.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали Ежова, которого якобы завербовали российские спецслужбы во время его продолжительной заграничной командировки.

По данным спецслужбы, чиновник собирал служебную информацию Кабинета министров, в частности – относительно зарубежных поездок и переговоров Гройсмана, которую затем по электронной почте пересылал представителям российской спецслужбы.

21 декабря 2017 года Ежову объявлено подозрение в совершении государственной измены. Его взяли под стражу без права на залог.

Комментируя задержание Ежова, Гройсман заявил, что доступа к государственной тайне у этого сотрудника не было, поэтому утечки информации не произошло.

«Укринформ»