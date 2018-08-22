В Минске проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Сегодня продолжился очередной раунд минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Россия продолжает отвергать предложения Украины по обмену пленными и политзаключенными.

В столице Беларуси началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook Дарья Олифер – пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», – написала она.

Подробностей Олифер не сообщила.

21-22 августа в Минске проходят двухдневные переговоры ТКГ. Накануне сообщалось, что главной темой встречи будет обмен пленными и освобождение политзаключенных, но российские представители отказались от переговоров, которые украинская сторона также предлагала провести в Минске.

Напомним, на заседании ТКГ в июле также не удалось достичь соглашения ни по поводу обмена пленными, ни относительно посещения украинских политзаключенных.

По мнению представителя Украины в ТКГ по гуманитарным вопросам Ирины Геращенко, Россия специально будет затягивать этот вопрос до начала украинской избирательной кампании, чтобы, возможно, выдать политзаключенных лояльным к Кремлю кандидатам в президенты Украины.

«Украинско-Российское обозрение»