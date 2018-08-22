Оковы на российский интернет. О репрессивном цензурирование правды в России

Почти каждый день из России приходят новости о судебных процессах против граждан, которых обвиняют в экстремизме за посты в интернете, перепосты и даже лайки. Можно констатировать, что преследования приобрели систематический характер и заставили даже сторонников власти из числа депутатов Государственной думы выступить с законодательной инициативой об отмене уголовной ответственности за «экстремистские» публикации.

Впрочем, надежды на то, что руководство России поддержит эту инициативу, немного. Российское правительство уже высказалось против, так что предложение депутатов выглядит имитацией отсутствующей в стране политической деятельности и дискуссий во власти, пишет на страницах «Крым.Реалии» Виталий Портников.

Очевидно, что речь идет не о каком-то стремлении правоохранительных органов выслужиться, а судей – отправить за решетку критиков режима Владимира Путина из числа обычных граждан. Судя по всему, мы наблюдаем специальную операцию по тотальной «зачистке» российского интернета и запугиванию граждан.

Когда в 2014 году российские войска оккупировали Крым и развязали войну на Донбассе, когда российская пропаганда приобрела отчетливый охранительный и лживый характер, у многих возник вопрос, что будет руководство России делать с неподконтрольным сетевым пространством – ведь в нем можно было обойтись без услуг Киселева, Соловьева и других штатных пропагандистов Кремля, высказывать свою точку зрения, читать не только российские оппозиционные, но и иностранные, в том числе украинские сайты с точной и честной оценкой того, что происходит в мире и самой России. И такая доступность правды не могла не беспокоить «империю лжи».

Впрочем, уже тогда говорили о возможностях ограничения доступа к интернету по китайскому образцу. Но руководство коммунистического Китая ограничивало доступ граждан к неконтролируемой информации по мере развития сети. И что немаловажно – КНР существует совершенно в другом правовом пространстве, чем Россия. Пекину, в отличие от Москвы, не нужно имитировать демократию.

Российское руководство пошло другим, но не менее эффективным, путем. Первый этап ограничения доступа к интернету связан с усилиями Роскомнадзора по блокированию неугодных сайтов. Эта политика породила весьма эффективную самоцензуру в русскоязычном интернете. Условия просты – тот, кто хочет, чтобы его сайт был доступен на территории России, должен понимать границы допустимого и снимать неугодные Роскомнадзору публикации по первому требованию.

Эти условия игры приняли практически все сайты русскоязычного интернета – от находящихся в самой России до зарубежных. Ограниченное пространство свободы в России, таким образом, создано при участии крупнейших мировых медиа-корпораций и самих журналистских сообществ. И для многих это, как минимум, моральная проблема или даже настоящая нравственная катастрофа.

Но остаются еще обычные граждане. Что делать с ними? Ответ прост – проводить показательные процессы с максимально широкой оглаской. Между прочим, все эти процессы по обвинениям в «экстремизме» первоначально устраивались в Крыму, чтобы убедиться, что ничего негативного для власти не случится. И когда стало ясно, что международные протесты можно пережить, а внутреннего возмущения не наблюдается, пошли дальше.

При этом само наличие информации о процессах организаторов не пугает. Приговоры судов, протесты правозащитников, возмущение самих граждан – все это поможет успеху организаторов спецоперации. И даже эта статья, как ни парадоксально, поможет им, а не тем, кого приговаривают за лайки. Потому что каждая публикация напоминает: нужно быть максимально осторожным в интернете, а то можно попасть в тюрьму или заплатить огромный штраф.

Конечно, всегда останутся те, кто будет готов рисковать. Но это – небольшое количество людей из тех, кто серьезно интересуется политикой. И для них у власти есть другие статьи Уголовного кодекса. Сейчас же речь идет о необходимости запугать обычных граждан, простых обывателей. Эти граждане должны на уровне инстинкта запомнить, что политика – опасная вещь. Никаких неодобрений власти, политических анекдотов, карикатур.

Собственно, восстанавливается классическая советская система: новое «глушение» иностранных сайтов с помощью Роскомнадзора и статуса иностранных агентов и новое запугивание граждан, которые должны понять, что любое высказывание мнений на политическую тему – это потенциальный риск. Руководство России не придумывает ничего нового, оно лишь возвращает старое. И интернет в этом – не помеха.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»