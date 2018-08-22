В ближайшее время против «Северного потока-2» могут ввести американские санкции

В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против России за реализацию проект «Северный поток-2». По мнению властей СШ этот проект потенциально опасен, так как превращается в политический рычаг управления европейской политикой в руках Путина.

По информации «Wall Street Journal», санкции против «Северного потока-2» могут быть введены в течение нескольких недель. В разработке участвуют Госдепартамент, Министерство торговли и энергетики США. Причиной является обеспокоенность американской стороны в том, что новый трубопровод усилит зависимость Европы от российского газа и даст Кремлю «политический рычаг». Сейчас решается вопрос, вводить ограничительные меры только на компании-трубопрокатчики или распространить их и на организации, финансирующие проект, пишет Telegram-канал «Политота».

Уже сейчас США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре – эта страна «остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег» по мнению американских экспертов. До этого Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список. С 2017-о года американское правительство оказывает давление на власти Кипра, чтобы разрешить проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций».

В августе курс доллара США вырос до 66 рублей – впервые с ноября 2016-о года. Такой рост происходил из-за слухов о подготовке санкций, а не из-за их действия. В то же время, «новый раунд санкций добавит <…> 5 рублей к диапазону колебаний», по словам аналитика отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина. «Если после апрельских санкций США против России доллар США перешел в диапазон 60-65, я думаю, мы вполне можем увидеть стабильный диапазон 65-70 после введения новых санкций», – заявил эксперт.

В обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) говорится о том, что новые санкции против российского госдолга могут привести к выходу иностранных инвесторов из 8-10% российских бумаг и повысить стоимость заимствований для государства на 0,5-0,8 процентных пунктов.

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