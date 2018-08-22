В Германии задержали россиянина готовившего теракт в Берлине

Российский гражданин, подозреваемый в причастности к радикальным исламистским движениям, был задержан за подготовку теракта в Берлине.
В Берлине задержали предполагаемого исламиста по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает «Die Welt» со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.
31-летнего гражданина России Магомета-Али Ц. задержали в среду во время операции с участием спецназа.
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Кроме того, были проведены обыски в его доме.
Дело связано с задержанием в Марселе в прошлом году мужчины, готовившего теракт перед президентскими выборами во Франции.
Магомета-Али Ц. подозревают в том, что он мог быть причастен к подготовке теракта.
По данным следствия, по состоянию на конец октября 2016 года держал в своей квартире в Берлине определенное количество взрывчатого вещества. Вместе с со своим соучастником, задержанным позднее во Франции, он хотел изготовить взрывное устройство, чтобы потом взорвать его в Германии с целью убить как можно большее количество людей.
Из-за опасения, что их могут разоблачить, сообщники разделились. Один из них уехал во Францию, где его задержали в апреле 2017 года.
«Die Welt»