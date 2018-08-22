Без народов Украины и России не будет единой Европы, – Волкер

Спецпредставитель Госдепа США выразил уверенность что построение единой Европы не возможно без участия народов Украины и России.
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России. Об этом он заявил на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе, передает «Интерфакс-Украина».
«Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит – полицейской России, авторитарного Кремля, это значит – России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности», – сказал Волкер.
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По его словам, то, где сейчас находится Запад, «больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой».
Волкер также подчеркнул принятые США решения по увеличению бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкции из-за присоединения Крыма к России, введение эмбарго на оружие в восточной Украине, а также шаги по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии.
«Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу», – призвал он.
Напомним, Волкер был назначен спецпредставителем по Украине в иле прошлого года. Ранее он был постоянным представителем США в НАТО, главным заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии и директором по НАТО и Западной Европе в Совете национальной безопасности США. В администрации предыдущего президента США Барака Обамы вопросы Украины курировала Виктория Нуланд.
21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возобновлении переговоров Волкера с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым, который курирует вопрос Донбасса. Ранее в СМИ появлялась информация, что переговоры между Сурковым и Волкером исчерпали себя и их формат может быть изменен. Также отмечалось, что к переговорам может быть привлечен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Последняя встреча Волкера и Суркова состоялась в Дубае в конце января. На ней стороны пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. По итогам встречи глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата.