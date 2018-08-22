Лезвие Манафорта. Чем грозит Украине признание виновным американского политтехнолога

Дело Манафорта касается глобальных аспектов, он консультировал многих политиков, начиная с 80-х. Коснется оно и украинских политиков времен экс-президента Януковича.

По сути, последние 40 лет Манафорт входил в топ-элиту мировых консультантов. Нити этого дела могут потянуться и в Африку, и в Латинскую Америку. Но самый большой вопрос – для президента Дональда Трампа, пишет на страницах «Нового Времени» политконсультант, президент «Фонда национальных стратегий» и соучредитель «Украинского института будущего» Тарас Березовец.

Связан ли он с Килимником, который сначала был переводчиком Манафорта, а впоследствии его сотрудником, работавшим с ГРУ РФ. Килимник осуществлял контакты от имени Манафорта с ведущими политиками эпохи Януковича. И тут могут нарисоваться неприятные моменты, напрямую угрожающие импичментом американскому президенту. Фактически, это будет означать, что руководителем штаба Трампа был человек, связанный с российской разведкой, правая рука которого – Килимник, сотрудник ГРУ.

Что касается Украины, то генпрокурор Луценко уже анонсировал, что в связи с этим делом будет проводиться расследование в отношении политиков, чиновников эпохи Януковича. Тут сложно получить признательные показания, так как ни Манафорт, ни Рик Гейтс, ни кто-то другой не будут давать показания украинской генпрокуратуре. А затребовать их она не может: лишь попросить разрешения у ФБР допросить этих людей.

Понятное дело, что в связи с тем, что это несет прямую угрозу нацбезопасности США, ФБР такого разрешения не даст. Единственный, кто мог бы себе сделать PR в контексте этой ситуации – Сытник, учитывая его хорошее отношение и сотрудничество с ФБР. Для него это могла бы быть история успеха: он мог бы попросить и даже получить разрешение ФБР, чтобы ему открыли часть протоколов допросов. Да, самого Манафорта ему никто не даст допросить. И тем не менее, в этой ситуации он мог бы неплохо выстрелить для себя и для структуры НАБУ в целом.

Насчет того, что будут последствия – я очень сомневаюсь. Большая часть политиков эпохи Януковича все равно не в Украине – они беженцы. Для тех, кого это может зацепить в Украине, вряд ли будут какие-то юридические последствия. Манафорт никаких показаний не дал: согласно американскому законодательству, которое дает ему право не свидетельствовать, он отказался. Опять-таки, это – американский судебный процесс, который к Украине может иметь весьма и весьма отдаленное отношение.

Что касается импичмента Трампу. Если это все релевантно, то процесс импичмента очень длительный: согласно американскому законодательству, он может занимать около двух лет. И тут важна грань: необходимо доказать, что Трамп знал или, по крайней мере, подозревал – ему должны были доносить информацию о подозрительных контактах Манафорта. Нужно доказать злой умысел в действиях американского президента, поскольку он всегда может сказать, что он ни сном, ни духом об этом всем.

Так что скандал имеет большую опасность из-за того, что происходит накануне промежуточных выборов в Конгресс – есть большая вероятность, что он ударит по рейтингу республиканцев, но не по рейтингу самого президента. Хотя эта ситуация косвенно может угрожать повторному выдвижению Трампа в президенты. В целом, я бы оценивал риск импичмента из-за дела Манафорта как крайне низкий: очень трудно доказать прямую непосредственную связь с действиями Дональда Трампа.

Тарас Березовец, «Новое Время»