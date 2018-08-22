В России можно воровать у народа, но нельзя у Путина

Миллиардер из Санкт-Петербурга нагрелся на строительстве и ремонте президентских резиденций. Это его и погубило – оказался на скамье подсудимых. Воровать можно у всех, но не у Путин.

В России подходит к своему логическому завершению наказание известного питерского миллиардера Дмитрия Михальченко за то, что позволил себе нагреть руки на президенте РФ при строительстве и ремонте резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет России (СКР) уже предъявил обвинение по этому делу, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Владислав Гирман.

Ущерб от действий главы холдинга «Форум» оценили в 1,3 млрд руб. при общей стоимости работ в резиденции в 5,7 млрд. Но на деле же Михальченко погорел не так на распиле средств на ремонт президентских дач (включая, кстати, Бочаров Ручей), как на совокупности сомнительных дел. Хотя, можно сказать и проще: его угробили непомерные аппетиты и длинный язык. Да к тому же он встрял в межведомственные разборки российских силовиков. Вообще питерский миллиардер – персонаж весьма занятный.

Восхождение и падение

Как сообщают российские СМИ, Дмитрия Михальченко именуют Димой Крикуном. Видать потому, что бизнесмен очень эмоционален, с подчиненными привык разговаривать на повышенных тонах и с нецензурной лексикой. К тому же он был невероятно самоуверен по мере своего «взросления» в бизнесе. А «был» – потому как вряд ли вырвется из рук правоохранителей, а если и вырвется, то будет тише воды и ниже травы.

Родился Михальченко в Санкт-Петербурге в 1972 г., а карьеру начинал в Киеве, где прятался от призыва. В Украине он был представителем Великолукского мясокомбината. В родной город вернулся в 1999 г. и уже там развернулся на полную. За что может поблагодарить, как пишет «Новая газета», местного спортсмена Юрия Преснова, познакомившего его с будущим куратором – замглавы питерского управления ФСБ Николаем Негодовым. Тому пришелся по душе амбициозный и ушлый молодой человек.

И уже в начале 2000-х Михальченко, во-первых, стал учредителем созданной Негодовым охранной фирмы «Магистраль», куда шли на работу отставные силовики; во-вторых, очутился в правлении, а после стал соучредителем общественной организации «Региональный общественный фонд поддержки Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки». Данный фонд был связующим звеном для силовиков и бизнесменов, а кормился с руки крупнейших питерских компаний.

Руководил фондом ветеран ФСБ Владимир Рукинов, который был близок к начальнику питерского управления спецслужбы Евгению Мурову. Таким образом, Михальченко обзавелся еще одним могущественным другом. Муров впоследствии возглавил Федеральную службу охрану (ФСО) и вошел в окружение Владимира Путина.

Михальченко не взбирался по карьерной лестнице – он ехал на скоростном лифте. Уже в 2001 г. основал холдинг «Форум», куда с течением времени вошли и «Магистраль», и первое крупное приобретение – Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, и порт «Бронка», и «Балтстрой», рестораны, бары и т. п., а также завод «Измерон», купленный при содействии ФСБ, и после поставлявший «Газпрому» буровые газовые установки. В 2011 г. Михальченко стал миллиардером, «президентским подрядчиком» и «хозяином» Петербурга.

Да, благодаря огромным связям Михальченко и заполучил от ФСО «вкусные» контракты в президентских рекреациях. Кроме того, «заработал» еще и на строительстве энергомоста в оккупированный Россией Крым. Параллельно росли его эго, самоуверенность и, как следствие, слабел инстинкт самосохранения. Михальченко, любивший заглянуть в бутылку, позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес не просто местных, питерских, чинуш, но и тех, кто дышал одним воздухом с Путиным. И не только. В большей степени, потому что стал объектом межведомственных и политических разборок.

Короче, Михальченко спекся. И «отрабатывать» его ФСБ начало с контрабанды элитного алкоголя для своих ресторанов. Во время введения первых санкций, в 2014 г., его отговаривали, но Михальченко отмахнулся. Синхронно началось расследование хищений при строительстве резиденций. 15 марта 2017 г. он был задержан. Завязалась борьба за Михальченко между ФСО и ФСБ. В итоге ему удалось выйти на свободу. Друзья в ФСО сумели выбить ему «окно» для бегства из России, однако бизнесмен решил, что ему по силам разобраться с обидчиками.

По рассказам приятелей, вместо того чтобы улетать из страны, он полетел в Москву – разбираться с теми, кто доставил ему такие хлопоты. Он также прознал, что за задержанием стоял заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Олег Феоктистов, близкий к Путину и Сечину генерал спецслужбы, которого, как сообщает «Новая газета», называют «одним из архитекторов действующей силовой системы» России. К слову, именно Феоктистова считают заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.

Михальченко стоило бы залечь на дно, но он решил, что ему по силам тягаться с Феоктистовым. Даже заказал компромат у главы службы безопасности «Форума» Бориса Коревского. С этим досье «хозяин» Питера направился в Москву, и с ним же его там и окончательно задержали силовики. С другой стороны, Феоктистов слишком уж стал светиться в СМИ, а это для силовика плохо.

Лавина

Генерал ФСБ был очень влиятельной фигурой в российской политике. Да, в принципе остается, поскольку хоть и лишился работы, но ушел «красиво» – его трудоустроили в бывший банк РПЦ «Пересвет». Сейчас учреждение прибирает к рукам Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти», где Феоктистов также был вице-президентом. Это благодарность за службу, прекратившуюся в результате разборок во властных коридорах.

Феоктистов не только усилил ФСБ, но и стоял за переформатированием в спецслужбах и ведомствах. Генерал и ряд кремлевских обитателей, в частности, экс-глава администрации президента Сергей Иванов, воспользовались историей с Михальченко, чтобы убрать со сцены его покровителя – руководителя ФСО Евгения Мурова. ФСБ проводила экспансию в федеральных ведомствах и правоохранительных органах – в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), Федеральной таможенной службе (ФТС) и, собственно, в ФСО, не уступавшей по силе ФСБ. И Михальченко дал Феоктистову возможность добиться отставки Евгения Мурова, что случилось в мае 2016 г.

Также генерал стоял за арестом экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Последний, напомним, входит в окружение премьера Дмитрия Медведева, и его задержание, а также суд обнажили борьбу между «либералами» и силовиками в коридорах Кремля. Мало того, Феоктистов, со слов экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, замахнулся и на самого российского премьера.

«Феоктистов был уволен 1 марта из ФСБ, скорее всего, за передачу Навальному информации по ролику «Он вам не Димон» и за тот скандал, который за этим последовал со стороны Дмитрия Медведева… У меня информация из Москвы, что именно Феоктистов был оператором. Я этой информации верю», – рассказал Пономарев в эфире «Эха Москвы».

При этом между Путиным и Медведевым действовали определенные договоренности касательно должности и неприкосновенности самого премьера РФ. Во избежание еще большего раскола властной верхушки Феоктистовым пришлось пожертвовать – в начале марта 2017 г. стало известно, что его отправили на пенсию в упомянутый выше «Пересвет».

Хотя, безусловно, и его деятельность не прошла даром для российской власти, страдающей от межклановой войны, которую подстегивают непрекращающиеся санкции. История же с Михальченко показательна и тем, что не так уж, оказывается, незыблемо правление самого Путина. Его подчиненные грызутся между собой, а подопечные подчиненных не стесняются обворовывать самого президента.

Конечно, «хозяин» родного города хозяина Кремля поплатится за наглость – его бизнес-империя (состояние оценивается, по меньшей мере, в 18 млрд руб.) придется весьма кстати на фоне оскудения казны, да и самому Михальченко, явно чересчур много знающему о ФСБшной кухне и делах кремлевских, рот закроют. К слову, он стал бы отличным информатором для Украины – обиженный, возможно, даже озлобленный бизнесмен, потерявший все. Да и за его деятельность в ущерб Кремлю можно было бы дать ему какой-нибудь орден – с помпой, пафосом и легендой о вербовке СБУ. Знатный троллинг бы вышел.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»